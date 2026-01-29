中國打擊電信詐騙 明家集團11人遭處決

中國今天(29日)依故意殺人等罪名，對明家犯罪集團11名成員執行死刑。此舉顯示北京當局正加強打擊跨國詐騙產業。

據中國官媒新華社報導，浙江省溫州市中級人民法院於去年9月以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團11名成員死刑。一審宣判後，被告等人提出上訴，浙江省高級人民法院於去年11月裁定維持原判，經北京最高人民法院核准後，於今天執行死刑。

法院認定，2015年以來，以明國平、明珍珍等家族核心成員為首的明家犯罪集團在緬甸果敢老街等地設立多個園區，實施電信網路詐騙、開設賭場等犯罪，涉詐、涉賭資金100餘億元。明家犯罪集團還夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成中國公民14人死亡、多人受傷，「罪行均極其嚴重，依法應予嚴懲」。

廣告 廣告

法新社報導，透過電話和網路，緬甸邊境地區的詐騙集團向全球各地騙取了數十億美元。專家表示，大多數詐騙園區由中國人為首的犯罪與當地民兵共同經營。

北京近年來與東南亞國家展開合作，加強對這些詐騙園區進行打擊，已有數千名涉詐人員被遣返回中國並接受審判。

除了東南亞之外，聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)於去年4月發出警告，網路詐騙產業已擴散至南美、非洲、中東、歐洲及部分太平洋島國，估計全球有數十萬人為詐騙集團工作。(編輯：陳士廉)