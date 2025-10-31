中國打着長遠算盤，習近平與特朗普暫時休戰

[Getty Images]

美國總統特朗普與中國領導人習近平會晤後，滿懷誇張的樂觀情緒離開。

他稱這次會面是一次「巨大的成功」，如果打分的話，滿分10分他會給出12分。

相比之下，中方的態度冷淡一些。北京最初發布的聲明聽起來更像一份操作說明書，習近平敦促雙方團隊「儘快敲定後續工作」。

特朗普希望「很快」就能達成協議，而北京顯然想繼續談下去——因為中方在意的是「從長計議」。

隨後，中方發表了一份更詳細的第二份聲明，內容呼應了特朗普在「空軍一號」上所說的話。

根據這些說法，美國將降低對中國進口商品的關稅，而中國則會暫時取消對稀土出口的管制——這些關鍵礦物是製造智能手機、電動車，乃至更關鍵的軍事設備所不可或缺的。

目前尚未有具體協議，雙方談判代表已經為細節問題談判數月。不過，週四達成的共識仍被視為一個突破。

這使得世界兩大經濟體之間日益動盪的關係暫時穩定下來，也安撫了全球市場。

但這只是一場暫時的休戰。它並未解決這段競爭性關係核心的分歧。

前特朗普政府經濟顧問肖恩（Kelly Ann Shaw）表示：「美國和中國正朝不同方向前進。」

「這實際上是如何管理一場分手的問題——要讓損害最小化，同時維護美國利益；而從中國的角度看，是維護自身利益。但這段關係短期內不太可能出現戲劇性的改善。」

「鬥而不破」

與特朗普打交道是一門藝術。

這需要恰到好處的奉承——大多數國家都試過，包括他此次亞洲之行的其他站點。韓國送給他一頂巨大的金冠，日本首相甚至提名他角逐「諾貝爾和平獎」。

但中國領導人只安排了一場在韓國空軍基地的會面：當一方抵達、一方離開時，兩人短暫交會。

這並不令人意外——自特朗普貿易戰開打以來，這與中國謹慎而強硬的姿態一脈相承。就在美國總統提高對中國貨品關稅後幾天，北京立即以自身關稅反制。

中國官員告訴全世界，貿易戰不會有贏家。和特朗普一樣，習近平也相信自己掌握上風——而且似乎早有計劃。

他決定利用中國作為世界工廠和龐大市場的經濟重量來反擊。

與特朗普不同的是，他無須擔心選舉或選民的不滿。

這並不意味著習近平毫無壓力——他確實有。他必須確保中國經濟持續增長，創造就業與財富，以免中共的執政權受到社會不穩或民怨挑戰。

然而，儘管中國當前面臨房地產危機、高青年失業率及消費疲弱等困境，北京仍展現出願意承受特朗普關稅衝擊的決心。

各政府部門傳達的訊息是北京將「戰鬥到底」。

《新中國策略》（The New China Playbook）作者金刻羽（Keyu Jin）說：「中國的主要原則是『鬥而不破』。」

「而且它『以升級換降級』，這是一種全新的戰術。」

美國大豆種植者受到了中國停止購買該產品決定的影響。

習近平的算盤

換言之，中國出手打在特朗普痛處。這是中國首次限制對美出口稀土——而中國掌控着全球約90%的稀土金屬加工。

宏觀經濟學者兼投資分析師傑森·貝德福（Jason Bedford）指出：「在稀土討論中常被忽略的一個細節是，中國在稀土供應鏈中最具戰略性的環節有壓倒性優勢——用於高端國防系統的重稀土。」

「這種優勢遠比產業中其他部分更難被取代。」

因此，讓中國放鬆這項出口管制成為華盛頓的優先目標——而這也成了習近平坐上談判桌時的一張關鍵籌碼。

中國還停止購買美國大豆，這一舉措直指共和黨票倉——美國農民。

有報導稱，本週北京已經重新開始購買美國大豆。

金刻羽說：「如果美國認為能夠主宰中國、壓制中國，那它已經被證明錯了。」

「這是在向全世界，尤其是美國傳遞一個信號——中國需要被尊重，它不會屈服，也不會作出過多政治或經濟讓步。」

與首個任期相比，特朗普團隊這次面對的是一個更強勢的中國。

北京也吸取了教訓。過去四年，它積極尋找新貿易夥伴，減少對美出口依賴——中國近五分之一出口曾流向美國，而今年上半年這一比例降至11%。

習近平在會面前一天才正式確認行程，現身韓國，參與這場似乎旨在展示實力的政治戲碼。

如往常一樣，他在握手時站在特朗普前方。當特朗普俯身靠近、在他耳邊低語時——這種即興舉動是中國最厭惡的——習近平始終面無表情。

會面結束後，特朗普親自把習近平送到等候他的專車旁，而中國領導人立即被安保人員團團圍住。特朗普只得獨自走出鏡頭去尋找自己的車。

然而，這場超級大國峰會——也是特朗普第二任期的首次——仍有不少積極成果可取。

金刻羽說：「中國希望在談判中處於強勢地位，但它不會讓關係破裂，因為那對任何一方都沒有好處，包括中國。」

對企業、市場以及夾在兩強之間的其他國家而言，這場暫時的平靜無疑值得歡迎。不過，觀察人士並不確定這能維持多久。

肖恩補充道：「我認為在中長期內，美中之間的嚴重分歧依然存在，未來三到六個月內可能會再次出現不穩定。」

那麼，特朗普是否拿到了他一直夢寐以求的「更大更好的中國協議」？還沒有。

即便他真的簽下協議，也只是在文件上簽字，北京如今也已展示——它不會向華盛頓屈服，且更具韌性。

這場兩國之間的競爭關係，無論是否最終簽署協議，恐怕都將繼續下去。