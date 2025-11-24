中國打錯算盤！高市早苗支持度72%仍未封頂 學者：越打壓、日本越挺

國際中心／彭淇昀報導

日本首相高市早苗的「台灣有事說」引發中國強烈反彈，不過，最新民調顯示，她的內閣支持度依然高檔，穩定維持在7成左右。有資深分析人士認為，這個看似亮眼的數字，其實還可能低估了她的真正實力，原因與日本媒體長期的「左傾文化」及調查方法偏差有關，使得一大批支持高市的保守派基層成了「沉默的隱性選民」，再度重演2025年自民黨總裁選舉時的戲碼。

日本首相高市早苗的「台灣有事說」引發中國強烈反彈，不過，最新民調顯示，她的內閣支持度依然高檔，穩定維持在7成左右。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

想理解為何高市能在外交上毫不退縮，必須回頭看2025年10月4日那場改變日本政局的自民黨總裁選舉。選前2週，《朝日新聞》、《每日新聞》等主要媒體紛紛發布民調，一面倒地看好形象新潮、善於溝通的「修憲王子」小泉進次郎，不少調查甚至顯示，小泉在黨員票中領先高市超過10個百分點，讓外界普遍誤以為勝負已定。

廣告 廣告

然而，計票結果出爐後卻爆出大冷門，高市早苗在黨員票部分反而大幅領先小泉近20%，上演戲劇性的逆轉。這一結果揭露了一項長期存在的問題，就是日本主流媒體的民調取樣集中於都市與中間選民，幾乎無法反映地方組織與保守派黨員對高市早苗主張「讓日本成為正常國家」這條路線的堅定支持。

政治觀察家指出，日本自戰後以來，媒體生態多由自由派主導，對於主張參拜靖國神社、推動修憲、加強防衛的政治人物，報導通常帶有批判視角。這也使得部分保守派選民在面對民調時選擇保留態度，形成類似於美國川普時代的「隱性支持」現象。也就是說，之前所看到的7成支持度，很可能只是高市早苗民意的「起跳點」，而不是頂峰。

另一方面，中國近期對高市早苗的攻擊，包括官媒發布她穿舊日本軍服的漫畫，甚至揚言制裁海鮮等做法，反而引發日本國內的「集體防衛本能」。不少原本對政治興趣不高的民眾，因外部勢力粗暴干涉日本內政而感到不滿，進而凝聚成支持內閣的力量。這種「被外力推向團結」的效應，不僅強化了高市的保守票源，也吸引了部分中間選民靠攏。

整體而言，被民調低估的保守派基本盤，加上因中國施壓而湧現的反感情緒，正是高市早苗敢於對北京採取強硬姿態的核心底氣。

更多三立新聞網報導

毒海鮮流入市場！台人愛吃「3水產」重金屬超標 業者名單曝

電子股高檔回落！不敗教主曝「1產業」大復甦：將迎3大利多

花159萬買一幅畫！他45年後賣出「飆破17億」 刷新女性藝術家拍賣紀錄

年紀到了不背名牌！她「改拿1款包」曝原因 爆大票共鳴：更顯年輕

