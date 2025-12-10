即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

中國社群平台「小紅書」在台擁有300萬用戶，卻涉詐超過千件，財損逾2.4億元，還不配合台灣司法機關打詐，遭內政部依法封鎖1年；豈料，中國國台辦今（10）日卻稱台灣封鎖小紅書「反民主」。對此，民進黨秘書長徐國勇則反嗆中國「全世界最荒謬」。

徐國勇今日下午出席「民進黨青年局會員大會」前受訪反問：「中國有民主自由嗎？一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情」。徐國勇還反問：「中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路，他們的人民想上個網還要翻牆，這叫做極端極權不自由的國家，它沒有什麼資格批評自由民主的台灣」。

廣告 廣告

快新聞／小紅書遭封鎖1年！王世堅喊怕犧牲民主自由 徐國勇回應了

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

另，就民進黨立委王世堅表態說禁小紅書恐怕犧牲台灣最引以為傲的民主自由，徐國勇則認為，王世堅這段話就是凸顯台灣的自由民主。

話鋒一轉，徐國勇指出，不過要請注意中國利用極權、不自由民主戕害台灣的自由民主，而小紅書被封鎖的主要原因是詐騙集團利用其當工具，進一步從事詐騙工作，這些詐騙工作必須遏止的時候，小紅書卻極端不配合，造成詐騙橫行及詐騙無法偵破。

針對詐騙集團的詐騙行為有些是跨境，徐國勇喊話，全世界必須合作破除、偵破詐團，但小紅書都不配合，甚至有一些在小紅書發生的詐欺案件，希望小紅書能提供相關訊息，但對方不但拒絕連回答都不回答，「從法律角度態度來講，它就是消極不作為方式行使作為，而變性幫助詐騙集團，這應該受到譴責」。

最後徐國勇也強調，事實上台灣也沒也禁止小紅書，而台灣整個網路各方面相當自由，在這裡是希望能夠引起注意有關資安及詐騙的問題。

原文出處：快新聞／中國批台封鎖小紅書「違反民主」 徐國勇怒嗆：全世界最荒謬

更多民視新聞報導

談世界人權日 賴清德：未來3方向推動轉型正義

游智彬又衝綠營黨部鬧場！與警衝突差點被車撞 王世堅反應曝光

陳玉珍強推「助理費除罪化」拒撤案 何欣純發聲力挺國會助理

