中國批斐濟外交官訪台 外交部：主權國家正常往來

友邦馬紹爾群島、巴拉圭，以及太平洋國家斐濟等3國的駐紐約聯合國常任代表3日至8日應邀來台訪問，結果引來中國外交部批評斐濟嚴重違背一中原則。外交部今天(7日)對此回應表示，台灣做為國際社會不可或缺一員，有權與各國進行互訪交流及合作，對於類此主權國家間的正常往來，中國無權置喙及干預。

外交部指出，我方歡迎國際友人來訪，實地了解我國在各領域發展現況，並就共同關切議題交換意見。

外交部長林佳龍6日也在社群平台發文說明他設宴款待這3國常代的情況，還特別提到首次訪台的斐濟大使塔拉吉尼吉尼(Filipo Tarakinikini)，林佳龍強調，台灣與斐濟近年在氣候變遷與公共衛生等議題持續合作，期待透過這次訪問可以增進雙方的認識並提升雙邊關係。(編輯：陳士廉)