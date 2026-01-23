中國批評台美關稅協議是賣身契 陸委會嗆「這句話」

即時中心／張英傑報導

對於台美達成關稅協議，雖然被視為台灣外交一大勝利，不過，中國國台辦日前竟然發出「謬論」，指這是民進黨出賣人民福祉跟產業發展的賣身契，對此，陸委會副主委梁文傑回嗆國台辦，「各自顧自己的事情比較重要」，中國與其費心考慮台灣產業跟經濟，「不如好好處理一下你們自己的經濟問題。」





陸委會日前舉行例行記者會時，有媒體提問，台美達成關稅協議，國台辦竟然說，這是民進黨出賣人民福祉跟產業發展的賣身契，詢問陸委會的看法。

對此，梁文傑酸國台辦說，有注意到中國對於台美關稅協議，不斷地用「掏空台灣、產業空洞化、對台灣未來經濟發展不好」等等字眼，其實兩邊各自的經濟發展，「各自顧自己的事情比較重要」，中國費心考慮台灣的產業跟經濟，「不如好好處理一下你們自己的經濟問題。」

梁文傑舉例，前中國國務院總理李克強在2020年說過，中國約有6億人月收入不到人民幣1000元；最新數據是2024年中國國家統計局的資料，這6億人的月收入從1000元，增加到1300元，「增加實在不多。」

最後，梁文傑直言，與此同時，中國大把金錢往外援助跟貸款，看到的數據是每年用600億到1000億美元往外援助，總額可能超過1.5兆美元，「那這些錢為什麼不用來好好地改善人民經濟生活」，兩邊各自有自己的產業與經濟發展問題要顧，中國不用插手管到台灣的經濟和發展，大家都要處理自己的事情，這才是重點。

