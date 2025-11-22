中國批高市讓鉅額觀光收益蒸發 致函UN抗議
[NOWnews今日新聞] 中日關係持續惡化，有中國媒體22日報導稱，高市早苗涉台言論已對中日文旅交流產生實質影響，同時中國常駐聯合國代表傅聰，也已針對此次中日衝突，致函給聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）。
根據《澎湃新聞》報導，本週以來，由於投資人擔心2國關係持續惡化，導致日本股市旅遊相關股票全面下跌，日本野村綜合研究所預測，中國政府的相關旅遊提醒，可能令日本一年的旅遊消費收入，減少約1.79兆日圓（約114億美元），使日本實際國內生產毛額減少0.29%。
報導聲稱，中日這場由「錯誤言論」引發的連鎖反應，不僅讓日本本土相關產業受壓，逆轉日本旅遊業自新冠疫情後的復甦勢頭，也波及在中國生活、經營的日本人，他們的生計與中日經貿、民間交流緊密綁定，如今也直接感受到局勢變化帶來的衝擊。
另一方面，中國常駐聯合國代表傅聰，在21日寫給聯合國秘書長古特雷斯的信函中，也指控高市早苗在國會答辯時，公然發表涉台露骨挑釁言論，是自1945年日本戰敗以來，日方領導人首次在正式場合，鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。
傅聰表示，日本相關言論極度錯誤、極為危險，性質影響極為惡劣，即便在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，仍不思悔改，拒不撤回，中方對此強烈不滿、堅決反對。高市早苗相關言論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略之亞洲人民的公然挑釁。
傅聰還提到，台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外來干涉，若日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。最後還不忘重提日本身為二戰戰敗國，必須深刻反省歷史罪責，恪守對於台灣問題所做的政治承諾，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。
