中國承包商又造成泰國重大公安意外 豆腐渣工程揭「一帶一路」隱憂

即時中心／林韋慈報導

泰國今（14）日清晨發生重大火車事故。一列由曼谷出發、行經呵叻府（Nakhon Ratchasima）的列車，在錫基奧（Sikhio）地區遭施工中的工程起重機自高處墜落砸中。目擊者形容，列車車廂被「硬生生劈成兩截」。事故造成列車出軌，並引發爆炸與火災，釀成上百人死傷。而施工中的工程，是與「一帶一路」有關，預計未來從曼谷出發，經寮國通往中國昆明的高速鐵路。

此次事發當下，鐵軌上方的高架橋正進行高速鐵路工程施工。據媒體報導，肇事的工程起重機隸屬於中泰合作的「一帶一路」高鐵建設計畫，該項工程因雙方意見分歧，進度延宕多年。根據《中央社》報導，這項高速鐵路工程總投資金額約54億美元，是中國「一帶一路」基礎建設倡議的一環，目標於2028年前建成一條自曼谷出發，經寮國通往中國昆明的高速鐵路。

外媒《BBC》則指出，該工程主要由泰國方面出資，而非中國政府，但採用中國技術與高鐵列車車廂。這項中泰聯合開發計畫曾於數年前一度停滯，主因是泰國方面認為中方提出的條件過於嚴苛，特別是在鐵路沿線土地開發權的爭議上。報導並指出，工程進度屢次延宕，泰國政府評估該條高鐵路線難以帶來顯著經濟效益，因此推動態度相對保守。

回顧去年（2025）3月底，緬甸發生規模7.7強震，震波影響遠及千餘公里外的泰國曼谷，導致興建中的「國家審計局」（SAO）大樓瞬間倒塌，造成95人罹難。該建築由中國中鐵十局承建，泰國政府事後調查認定，大樓倒塌與施工及設計缺陷有關。

