中國承建承諾常毀約 林佳龍：台印尼交往不應受限「一中原則」

外交部長林佳龍接受印尼「時代雜誌」（Majalah_Tempo）視訊專訪，闡述印太安全局勢。 圖：外交部提供

[Newtalk新聞] 外交部今（27）日表示，外交部長林佳龍1月9日接受印尼「時代雜誌」（Majalah Tempo）專訪，也是上任以來首度接受東南亞媒體專訪。他說，台印尼交往不應受限於中國的「一中原則」，而是回歸務實合作與互利共榮。他以中國承建的雅加達-萬隆高鐵為例，中國常提出承諾卻在品質、履約等發生爭議，但台灣則是秉持承諾，重視合作與實質成果。

林佳龍指出，台灣願與印尼攜手合作，共同維護並建構自由、開放且安全的印太區域。 圖：外交部提供

林佳龍日前接受印尼最大雜誌社「時代雜誌」（Majalah Tempo）視訊專訪，就印太區域安全情勢、中國軍事威脅及台印尼經貿與科技合作等議題發表看法，重申我國致力維護台海和平穩定現狀的堅定立場，並表達深化台印尼半導體產業合作的意願。

林佳龍指出，中國近年持續對台灣施加軍事威脅，並結合軍機侵擾、資訊操縱與認知作戰等混合手段，試圖改變台海現狀，其地緣政治野心也已擴及日本與菲律賓，甚至透過主張「琉球群島屬於中國」等論述，挑戰二戰後建立的國際秩序。

林佳龍嚴正指出，相關行徑顯示，中國已經成為破壞印太區域和平與穩定的主要來源。面對中國威脅，他重申，台灣政府將堅守現狀，並持續推動國防改革與全社會防衛韌性的建構，以強化嚇阻能力，維護台海和平穩定。他強調，我方無意升高對立，目標始終是確保區域和平與航行自由。

在台印尼雙邊關係方面，林佳龍表示，台印尼交往不應受限於中國的「一中原則」，而應回歸務實合作與互利共榮。他以中國承建的雅加達-萬隆高鐵為例指出，中國經常提出高度承諾，卻在品質、財務與後續履約上引發爭議；相較之下，台灣一向秉持誠信原則，重視長期合作與實質成果，呼籲印尼政府將台灣視為平等且可信賴的夥伴。

談及台印尼的未來合作，林佳龍指出，在半導體高度戰略化的時代，科技、經濟與安全已密不可分，「經濟靠中國、安全靠美國」的舊模式已不再適用。他表示，印尼擁有龐大市場與成長潛力，是台灣在東協的重要潛在夥伴；台灣作為全球半導體供應鏈關鍵節點，願扮演橋樑角色，協助印尼銜接由美國及民主國家共同引領、符合資安與信任標準的「非紅供應鏈」。

林佳龍強調，台灣與印尼合作空間巨大。台灣將持續強化在國際上的角色，並協助印尼在東協中發揮領導地位，共同構建自由、開放且安全的印太區域。

