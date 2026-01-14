中國投資興建！泰國高鐵工程砸火車已32死 中方：泰方企業施工

泰中高鐵發生重大事故，已造成至少32人死亡，數67人受傷。（翻攝自https://www.thairath.co.th/news）

泰國連通至中國昆明的高鐵工程今（14日）驚傳重大事故！今上午起重機倒塌砸中客運列車釀成出軌，截至下午6點已傳出至少32人死亡、67人受傷。據報，該工程的承建公司與去年3月在曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓為同一家承建商，是由中國投資興建的工程；對此中國外交部發言人毛寧稍早也對外回應了。

綜合媒體報導，起重機砸到載有於200名乘客的客運列車造成嚴重死傷，該起重機為中國投資興建、總金額額達54億美元（約新台幣1,706億元）的高鐵建設工程。這條高鐵將從泰國曼國行經寮國，最終連到中國昆明，是中國一帶一路的重要建設之一，預計2028年完工。

廣告 廣告

據悉，該工程由多個承包商興建，由義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）承建，中國鐵路國際有限公司（CRIC）、中國鐵路設計集團（CRDC）組成的工程團隊負責土木工程相關設計與工程顧問工作。義大利泰工程公司和中國鐵路工程總公司也是去年曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓的承建商。

中資興建工程出包？ 毛寧指：泰方施工

針對泰中高鐵發生重大死傷意外，中國外交部發言人毛寧今在例行記者會中回應表示，中方有注意到有關事故的報導，他們對事故造成人員傷亡表示慰問。毛寧說，中國政府高度重視項目和人員的安全，現在正在了解情況，「目前看有關標段是由泰方企業在施工，事故的原因還在調查中。」

更多鏡週刊報導

【緬甸強震】曼谷審計大樓倒塌究責 4中國男擅闖拿32份文件被捕

入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實

泰國鐵路慘劇28死64傷！每位罹難者發8萬慰問金 總理震怒：失職者必須負責