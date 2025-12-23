中國抗議日議員訪台 外交部：中方無權干預

來台訪問3天，日本自民黨代理幹事長萩生田光一等多位眾議員，上午來到高雄紅毛港保安堂，向安倍晉三的銅像獻花、鞠躬。萩生田光一說如大家所知，他是安倍晉三一直在政治路上共同作戰的夥伴，遺憾兩人還來不及給後輩更多指導，安倍就不幸喪命，也很感謝台灣人至今仍懷念安倍晉三。

萩生田光一表示，「即使在安倍過世3年，在台灣仍然如此的懷念安倍前首相，那我要在這裡代表日本的國民向各位表達感謝之意。」

高雄市長陳其邁23日上午全程陪同，但是低調不受訪。近日有多位日本國會議員接連訪台，「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文率領「TY會」訪團成員來台交流，卓榮泰親自接見時，也對瀧波推動修法，實現「台灣出身者在日本戶籍登記時，可實際填寫台灣」表示感謝。

卓榮泰指出，「我期待我們形成強強聯手，成為一個堅強的產業供應鏈的生態，在國家戰略，在經濟合作，在區域合作，在高科技產業跟強化社會韌性上，都能夠努力來實現自由開放印太的願景。」

日本參議員瀧波宏文說，「台灣和日本平常都會想到對方，真的是患難見真情，雙方就像家人一樣。」

台日深化交流，不只近期日本議員訪台頻繁，賴總統22日也接見萩生田光一等人，卻也引來中國外交部抗議，對日方提出嚴正交涉。

外交部發言人蕭光偉表示，「賴總統昨日也已經接見了相關的日本訪賓，這樣的事實，相信各位媒體朋友，也都親自見證看到了。」

外交部強調，中華民國台灣做為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府，才能代表台灣人民在國際社會與他國互動交流，中方無權置喙與干預。

