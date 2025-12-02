中國抵制對日本無用！486先生酸「中國錯估情勢」：別以為日本人會就範
娛樂中心／綜合報導
日本新任首相高市早苗近日多次表態「台灣有事即日本有事」，引發中國強烈不滿。隨後中國對日本藝人接連祭出動作，包括日本歌手大槻真希在演出時被現場突然斷電、天后濱崎步原訂於中國的演唱會無預警取消，引發兩地粉絲不滿與討論，對此網紅「486先生」引用網友說法，表示中國根本錯估情勢，因為日本人根本不甩中國人。
486先生表示「其實中國搞日本藝人那招，長年來都是用在台灣藝人身上的」，然而效果明顯不同。他指出，中國似乎誤判情勢，以為日本演藝圈會因市場壓力而退讓，但實際上並未出現相關情況，「但中國錯估情勢，以為日本人也會就範」。
486先生說，「其實中國用這招能成功，純粹是因台灣藝人素質本就特別低下，嚇一下膝蓋就軟了，且台灣人還會幫忙施壓政府」，反觀日本藝人跟日本人，不只腰桿直挺挺，甚至還更加支持高市首相，因此他認為「日本之所以強大，不是沒原因的」
中國近期對日本藝人的處置，包括演唱會突然中止、巡演取消等措施，引起許多粉絲不滿，有網友認為相關做法無助改善任何問題，只會讓文化交流受到影響。目前中國官方尚未對後續可能的政策或限制提出進一步說明。
