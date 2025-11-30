中國抵制影響大阪旅遊業 觀光局長談應對！萬博造型太吸睛

大阪觀光局理事長溝畑宏常以此造型現身公共場合。（翻攝溝畑宏X）

日本首相高市早苗一番「台灣有事」論，引來中國不滿、抗議頻頻，還呼籲中國民眾暫勿前往日本旅遊，大阪觀光局理事長溝畑宏日前在記者會上表示，確實對大阪旅遊業造成影響，尤其相對依賴中國旅客的大阪南區，不過，他提到有業者完全不受影響，另也將開拓他國旅客彌補缺口，而溝畑宏頭戴萬博周邊的招牌造型意外成為話題。

溝畑宏日前證實，中日關係惡化確實對大阪旅遊業帶來影響，統計顯示，大阪約有20家飯店預訂遭取消5至7成，尤其以中國遊客為大宗的大阪南區飯店影響最劇烈，溝畑博表示，將加大力道宣傳日本、大阪觀光，同時開拓其他市場彌補，包含像是歐美、東南亞等地旅客。

廣告 廣告

另外，也有業者幾乎未受影響，溝畑宏表示，客源結構相對多元的飯店，早已透過新客戶成功填補退訂空缺，包含像是歐、美其他國家旅客，不過，大阪招攬海外遊客策略也將會重新擬定、檢討，朝2030年2000萬入境旅客目標邁進。

溝畑宏2015年起擔任大阪觀光局理事長，2025年大阪關世界博覽會（萬博）登場後，相當積極推廣，他甚至頭戴周邊化身萬博吉祥物「脈脈」，這造型也意外成為溝畑宏的招牌，不僅時常以相同造型出席活動，近日談中日關係惡化影響大阪旅遊業時，造型也引發討論。





更多《鏡新聞》報導

中國火大「台灣有事」 高市早苗民調維持高水位！支持率65％

極端帳號嘲諷大火 黃捷為香港祈福：多數台灣人真摯關心

日本女市長多次與已婚下屬進旅館 不信任案前夕請辭獲准