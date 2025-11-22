中國抵制持續 多家航空公司減少對日航班
（中央社記者張淑伶上海22日電）中國官方抵制赴日旅遊，多家航空公司對日減少航班。中國東方航空、吉祥航空、春秋航空等至少9家航空公司每週有超過70個對日航班減少。
受到日本首相高市早苗「台灣有事」言論影響，中國民用航空網21日發文指出，中國航司大面積調整日本航線。截至20日，已確定有9家航空通公司減班，實施時間大多從11月30日或12月1日開始。
以中國國際航空公司為例，重慶飛東京成田機場，12月1日起，由每週7班減至4班；上海浦東機場飛福岡，在明年春節期間（2026年2月3日至3月24日），由每週7班減至6班；上海浦東機場飛大阪關西：11月30日起由每週21班減至16班。
吉祥航空在冬春季航班時刻表，中日航線最多每週飛航114班（單向），目前已停止接受訂座的航班比例約24%。
四川航空已取消原計劃於2026年1月2日起復航的成都天府機場飛札幌新千歲航線，原本計劃每週3班。
據不完全統計，已發布對日航線減少或關閉預定的航班，每週已經超過70個班次。範圍涵蓋北京、重慶、上海、成都、南昌、南京、武漢、西安、煙台、長沙、無錫、大連、杭州、天津等地。（編輯：周慧盈）1141122
