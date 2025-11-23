中國抵制日本延燒！他曝一現象 網喊：希望禁止全世界
記者李鴻典／台北報導
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，繼發布旅遊警示後，中國政府暫停辦理日本水產品進口手續。總統賴清德近日在社群平台發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，引發廣大討論；PTT創世神杜奕瑾說，現在中國禁什麼，台灣反著做就對了。
高市早苗的「台灣有事論」引發中國強烈反彈，北京迅速採取一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊，以及再次暫停從日本進口水產品等。
賴清德20日分別透過社群平台FB、IG、Threads、X發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，除台灣媒體報導外，也引起各國媒體關注，日本地鐵上出現共同社報導賴總統吃壽司的新聞與照片；另登上日本NHK、美國CBS、路透社等國際媒體。
PTT創世神杜奕瑾今（23）天清晨在臉書發文寫下，中國限制日本旅遊，朋友圈一個個出現在日本。禁日本海鮮，台灣總統吃完，紅遍日本。好吃好玩又賺足曝光，現在中國禁什麼，台灣反著做就對了。
網友則留言，「希望中國禁止全世界」、「反著做已經付諸行動，沒有中客的日本舒爽開心，在高知縣漁市場吃到全高知最好吃的鰹魚生魚片，還寫了繪馬為台日友好加油」。
