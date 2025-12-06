中國抵制日本延長4個月？1宣布日網嗨：聖誕禮物 矢板明夫揭殘酷真相

國際中心／黃韻璇報導

中國3大航空公司「中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空」開放免費退日本機票。（圖／資料照）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。早在11月中，中國3大航空公司就宣布，開放免費退日本機票，昨（5）日中國3大航空公司再次發布通知，宣布「日本航線免費退改簽政策，延長至2026年3月28日」。矢板明夫透露，日本民眾聞言後大讚是「聖誕禮物」，並直言這次限制，真正受傷的不是日本，而是中國自己的旅行社、航空公司。

據中國官媒《央視新聞》報導，中國3大航空公司12月5日再度發布公告，表示針對2025年12月5日12：00（含）前購買或換開的相關客票，且客票未使用行程涉及「旅行日期在2025年11月15日（含）至2026年3月28日（含）之間」的，日本進、出港（含經停）航班或代碼共享航班，可免費退改簽，等於日期延長整整4個月，也引發外界熱議，中國是否持續抵制日本。

資深媒體人矢板明夫就發文談論此事，提到中國3大航空此舉，中國媒體說，這是因為高市早苗首相在國會的「台灣有事」答辯引發日中對立，短期內看不到緩和，希望先把風險「管控」起來。這次措施不只包含日本的出入境航班，連日本轉機的都算在內。在中國政府呼籲國民不要前往日本後，各家航空公司也陸續減班，整體呈現「越來越不想讓你們去日本」的趨勢。

日本首相高市早苗（左）台灣有事論引發中日關係緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

矢板明夫透露，有趣的是，這條本該讓日本頭疼的消息，反而在日本引起一片歡迎，網路上有人寫道：「這可真是提早送來的聖誕禮物。」也有人問：「為什麼只有到三月底？乾脆無期限吧！高市首相的發言也不會撤回，強烈希望中國早日發布完全的『禁止赴日』命令。」

更有評論指出，這次延長剛好卡在明年2月17日至3月3日的春節連假上。矢板明夫表示，過去每逢春節，日本旅遊業者最怕的就是大量中國團湧入，旅館難訂、道路壅塞、景區失序。什麼叫「觀光公害」？那就是最生動的教材。現在中國客不來了，日本反而可以趁機鬆口氣。對旅遊業而言，只要提前預期中國客源短期不會回升，就能把空出來的量轉給歐美、東南亞或日本國內旅客，不會造成真正的衝擊。

矢板明夫提到，這次限制，真正受傷的不是日本，而是中國自己的旅行社、航空公司，以及那些在日本承包觀光巴士與旅館配套的中國資本業者，整條產業鏈像被人突然鎖喉一樣，有網友點破「這是中國的自我制裁」。還有人比喻中國的做法很像早年黑道對峙，雙方站成兩排，氣氛劍拔弩張，結果中國那派的老大忽然掏出匕首，對著自己的大腿先猛捅兩刀，然後咆哮「看到沒？我可以狠到這種程度，你們最好怕一點！」對手不是被嚇到，而是被這種莫名其妙的行為弄到哭笑不得。

矢板明夫直言，如今中國的外交，有時候就像把這段黑道劇情演給全世界看，原本是想威脅日本的，結果傷到最深的卻是自己。

