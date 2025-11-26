中國抵制日本 賴總統聲援：負責任大國不該有此作為

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

日本首相高市早苗日前發布「台灣有事」論，引發中國反彈並採取各項反制措施，對此，總統賴清德今(11/26)表示，高市首相的談話，是基於維護印太和平穩定的立場，也希望中國能了解，作為印太地區大國，要能體現大國的責任，動不動對周邊國家進行威脅，不是負責任的大國應有的作為。

總統賴清德，資料照

賴總統昨日以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書《華盛頓郵報》。而賴總統也在稍早率領行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄等多位官員及國安團隊於總統府召開記者會並表示，將在未來8年投入1.25兆國防預算，研擬《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》、推動《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩項行動方案，作為北京對我國所造成威脅的因應策略。

賴總統也在會後回應媒體提問，對於國防特別預算如何獲得朝野支持一事，賴總統表示，中央政府總預算跟國防特別預算的性質不同，面臨國防威脅，這筆特別預算是必要的投資，希望在野黨可以支持，這筆預算加上去，也未達GDP5%，希望明年可達GDP3%以上，即便要和解，也必須要有實力做後盾，否則無法保證國家利益，也容易淪為投降、委婉的最後結果，希望在野黨能不分立場，對國安表達支持。

針對外界質疑1.25兆國防特別預算編列是否受美方施壓？賴總統回應，不能倒果為因，本末倒置，這筆預算目的是保障國家安全，主要壓力來自中國併吞，無論是文攻武嚇或是對台統戰滲透，都有日益增強的趨勢，這是為了保障安全所需的投資，賴總統比喻，就像住家裝監視器，不是來自鄰居壓力，而是防範小偷，讓住家更安全。

媒體提問，這筆國防特別預算編列是否與日前的川席通話有關？賴總統說，這筆國防特別預算早已籌備多時，因此才有辦法編列，與川席通話無關。

針對國防將打造國防之盾一事，將如何整合我國戰力？顧立雄表示，主要將依人工智慧來快速反應戰場的決策性，現在無論是美製、自製等設備，都必須要整合在一塊，到同一個戰場管理系統之下，建立一個共同圖像，做好相關火力協調分配，增進飛彈攔截率。賴總統也補充，台灣之盾在作戰上也要達到高中低空防禦、有效攔截等目標，目的是保衛國軍戰力、保護關鍵基礎設施、保護國人生命財產安全。

針對日本首相高市早苗發布「台灣有事」論，中國已對日本採取各種措施，此狀況下，台灣在國際扮演何種角色，今日的記者會希望向國際傳達何種訊息？賴總統表示，高市首相的談話，是基於維護印太和平穩定的立場，也希望中國能了解，作為印太地區大國，要能體現大國的責任，動不動對周邊國家進行威脅，不是負責任的大國應有的作為。

當被問到是否擔心明年可能的川席會可能損傷台灣利益？賴總統表示，近日川普總統的亞洲行前也提到，台灣就是台灣，川普總統也尊敬台灣，短短兩句話道盡一切，台美關係堅如磐石，雙方經貿合作有很大的潛力，此次對等關稅談判，不僅希望平衡貿易逆差，也希望深化雙方的貿易合作，川普總統上任後，雙方合作持續加強，對台美關係有信心，此事有益於台美共同利益、區域共同利益。

至於國防特別預算是否與關稅談判有關？賴總統說，兩者無關，國防特別預算是要展現台灣守護國家的決心，以及對印太地區和平穩定的承諾。

