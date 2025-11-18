中國抵制日本！49萬張飛日機票取消 日電影暫緩上映、男團活動喊卡

日本首相高市早苗日前就「台灣有事」的表態，引發中日關係陷入緊張，先是中國政府建議公民「非必要別前往日本」，中國各航空公司也有約49萬張赴日本機票取消。另外原定近期要在中國上映的日本電影《工作細胞》、《蠟筆小新》也都宣布暫緩上映，日本男團JO1的粉絲見面會也宣布取消。

中日緊張關係升溫 赴日機票退票恐增加

機場櫃台前旅客大排長龍，但已經少了不少中國遊客臉孔，因為日本首相高市早苗涉台言論，讓中日緊張關係升溫。中國外交部發布旅遊提醒，建議公民非必要暫時不要前往日本。中國各大航空公司統計，有大約49萬張原定要飛往日本的機票被取消，約占整體赴日預訂量的32％。

廣告 廣告

有分析師直呼，打從2020年初爆發新冠疫情以來，從來沒看過如此大規模的單日退票潮。但仍有部分民眾維持原定計畫赴日旅遊，但就怕中日情勢持續緊張，退票的人可能會越來越多。

反中情緒升溫 日本人公告寫「不歡迎中國人」

除了觀光之外，原定近期要在中國上映的日本電影《工作細胞》、《蠟筆小新》等都宣布暫緩上映，就連目前稱霸中國票房週榜的《鬼滅之刃》，也傳出在20號放映權限到期後，可能會暫停在中國放映；娛樂方面，日本男團「JO1」原定28號要在廣州舉行Fan Party，稱因「不可抗力的影響」，宣布活動喊卡。

不只中國掀起「反日潮」，近期日本對中國旅客的負面情緒也跟著升溫，有日本人在電梯裡的公告上寫下「不歡迎中國人」的字樣，隨著中日關係緊張，從旅遊、影視到留學都造成衝擊。

台視新聞／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

ITF台北國際旅展登場 1600攤商優惠開搶

普發現金放大術看這裡！銀行加碼抽iPhone.機票搶客

Energy攻蛋演唱會退票需在購票後3天內申辦 粉絲失望想退驚覺受限