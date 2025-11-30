中國抵制日音樂劇「美少女戰士」！18場演出全喊卡

國際中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗日前脫口「台灣有事」相關言論，引發中國強烈反彈，但高市仍未撤回說法，不少中國民眾也自發性的抵制日本。眼看中日關係陷入冰點，許多娛樂活動也受影響，除了日本歌手大槻真希近日演唱動漫《海賊王》片尾曲時遭「熄燈卡歌」外，日本動畫「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇在北京、上海及杭州，一共18場演出全部喊卡，強調是因「不可抗力而取消」。





日本動畫「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇在北京、上海及杭州的演出全部喊卡。（圖／翻攝自「美少女戰士Sailor Moon」IG ）

日本動漫「美少女戰士SailorMoon」音樂劇原本預計將在中國杭州、北京和上海展開，但卻在26日這天發出公告，宣布12月19日至21日在北京的演出中止；除了北京外，12月4日至14日在上海的演出也取消；原定在本月28日至29日、於杭州市舉行的3場演出，更是在演出當天才突然宣布取消。

「美少女戰士SailorMoon」官方並沒有明說，僅表示是因「不可抗力因素」才取消。（圖／翻攝自微博 ＠美少女戰士SAILORMOON_中國官方）





至於演出取消原因為何？「美少女戰士SailorMoon」官方並沒有明說，僅表示是因「不可抗力因素」，強調對於所有期待觀看演出的觀眾深感抱歉，致上誠摯歉意，同時也會將這些已取消演出的門票全額退款，突如其來的消息讓許多中國粉絲相當震驚。

日本天后濱崎步在演唱會前一天突被粗暴喊卡，但她仍敬業的完整唱完一場「一個人的演唱會」。（圖／大步整合行銷提供）





事實上，在高市早苗脫口「台灣有事」言論後，中日關係一路降到冰點，不僅中國官方呼籲民眾「不要去日本旅遊」，還同步祭出禁止日本水產品進口的措施。在娛樂產業方面，就連日本天后濱崎步也同樣大受影響，在演出前1天被突然以「不可抗力」為由，粗暴喊卡，但即便如此她仍依舊在空無一人的體育館演出，完整唱完一場「一個人的演唱會」，並錄下全程，準備日後公開回饋粉絲。

