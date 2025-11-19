中國抵制有效了？專家曝「日本有事」：台灣人機票買起來

中國持續呼籲國民避免前往日本旅遊。（示意圖／翻攝自pexels）





中國對日本的「旅遊戰」持續發酵，中國各航空公司截至昨（18日）已退近50萬張機票。日本旅遊達人林氏璧坦言，若「日本旅遊有事，就是台灣有事」。財經專家則認為，日本可能因此損失0.26％的GDP。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，假設中國《南華早報》近50萬張退票為真，主導5大中日航線的中國航空公司，將是航空業的最大受害者，其中17日的單日退票數已創下2020年新冠疫情以來的次高，初估損失高達數十億人民幣。

不過在旅館業，受傷最重的自然是日本業者。林氏璧指出，現在直到年底前約120萬中客，已有三分之一旅客退票，「我在日本旅館業界工作的朋友說，11月的中國團都直接取消」。若退票數越來越多，「日本旅遊有事，就是台灣有事。各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧。日本機票買起來」。

另據《BBC》報導，日本的中國遊客可能銳減60％；法國外貿銀行（Natixis）亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，日本可能因此損失GDP的0.26％，吳卓殷指出，問題不只在旅遊，還要看中國未來是否會抵制日本產品或做出口管制。

