中國抵制沒效！日本食品出口飆破1.7兆日圓 綠茶、扇貝大賣創紀錄

日本2025年農林水產與食品出口額達1.7兆日圓，並未受到中國抵制而減少。 （示意圖，取自Pexels）

中國自去年起祭出多項抵制措施，包括禁止日本水產品進口、延緩清酒與食品通關，但日本農林水產與食品出口並未受到明顯打擊。日本農林水產省公布的最新數據顯示，2025年出口額達1兆7005億日圓，較前一年增加12.8%，不僅逆勢成長，還寫下連續13年新高紀錄。

據日媒報導，出口成長最亮眼的商品是綠茶。受到全球健康意識提升與和食熱潮推動，日本綠茶在海外市場需求暴增，2025年出口達720億日圓，幾乎較前一年翻倍。其次是扇貝，出口額達905億日圓，年增約30%，主要受越南、台灣等市場強勁拉動。

中國抵制真能影響日本經濟？

雖然中國是日本主要出口地之一，但從目的地排行來看，2025年出口前五大市場依序為：美國2762億日圓、香港2228億日圓、台灣1812億日圓、中國1799億日圓、南韓1094億日圓。中國位居第四，但其限制措施並未使日本整體出口下滑，反而因其他市場需求擴大，形成「一邊制裁、一邊買單」的矛盾局面。

為何在關稅戰與抵制下仍能成長？

分析指出，即使受到美國前總統川普加徵關稅、日本水產品遭中國封殺等多重壓力，日本食品在國際市場的品牌形象與品質信任度仍具競爭力。綠茶、牛肉、大米等多達20種品項皆創新高。

不過，日本政府原訂2兆日圓出口目標仍未達成，日方也強調將持續尋找更多新興市場，減少對單一國家的依賴。

