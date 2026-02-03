中國抵制沒用！ 日本出口發爐...創13年新高「這食品」賣翻倍

中國持續對日本水產品抵制。美聯社資料照片



由於中國與日本關係陷入緊張，中國去年起祭出多項抵制措施，主要針對日本水產品進口、延緩清酒與食品通關，不過最新數字出爐，日本農林水產省公布的最新數據顯示，2025年出口額達1兆7005億日圓，較前一年增加12.8％，不僅逆勢成長，還寫下連續13年新高紀錄。甚至日本綠茶銷量狂增，較去年翻倍。

中國市場一直以來是日本主要出口地之一，但從目的地排行來看，2025年出口前五大市場依序為：美國2762億日圓、香港2228億日圓、台灣1812億日圓、中國1799億日圓、南韓1094億日圓。雖然中國位居第四，但顯然限制措施並未使日本整體出口下滑，反而因其他市場需求擴大，形成「一邊制裁、一邊買單」的矛盾局面。

日媒報導，其中出口成長最亮眼的商品是綠茶。一般認為，全球健康意識提升與和食熱潮推動，日本綠茶在海外市場需求暴增，2025年出口達720億日圓，相較前一年幾乎翻倍。另外則是扇貝，出口額達905億日圓，年增約三成，主要受越南、台灣等市場強勁拉動。

分析進一步指出，即便美國總統川普加徵關稅、日本水產品遭中國封殺等多重壓力，但是日本食品仍有一定吸引力，因此在國際市場上競爭力十足。其中，綠茶、牛肉、大米等多達20種品項皆創出口新高。

