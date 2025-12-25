中國抵制洋節！她扮耶誕老人被捕 商場耶誕樹遭拆引熱議

大陸中心／程正邦報導

上海一名女子在平安夜扮成耶誕老公公，在街頭發蘋果遭公安帶回警局作筆錄。（圖／翻攝自X平台）

近年來，中國社會對於西方節慶的態度日益保守，「拒過洋節」的倡議逐漸從校園延伸至街頭，儘管中央政府並未頒布正式的禁止條文，但地方行政單位與執法機關的「柔性限制」卻愈發明顯。今年的平安夜，上海街頭發生一起因裝扮耶誕老人而遭警方帶走的事件，再次將中國對外來文化的審查邊界推上輿論風口浪尖。

「魔幻平安夜」：分送蘋果卻進了警局

在傳統與現代交織的上海街頭，平安夜本應是充滿節慶氛圍的時刻。然而，一名中國女網友在社群平台發布的影片紀錄了她的意外遭遇。當天她特意換上珍藏多年的耶誕老人裝，在路上向路人分送象徵平安的「平安果」（蘋果），試圖傳遞節日祝福。

不料，熱鬧的氛圍很快被執法人員打破。根據影片內容，多名員警以「奇裝異服」及「擾亂社會秩序」為由上前制止，並要求該網友搭上警車回警局配合調查、製作筆錄。該網友事後在社群媒體感嘆這是一個「魔幻又難忘的平安夜」，這段經歷也讓外界質疑，當純粹的個人行為被貼上政治標籤，民間的慶祝空間是否正急劇萎縮。

杭州中心聖誕樹被拆引發網友討論。（圖／翻攝自抖音）

商場聖誕樹「被失蹤」：拆拆裝裝的審查角力

除了街頭扮裝受阻，代表節日象徵的裝飾物也面臨「拆遷命運」。近期在抖音上，不少網友目擊大型商場前的耶誕樹被無預警撤除，一篇題為〈杭州中心聖誕樹為什麼拆了〉的貼文引發數萬網友討論，民眾紛紛留言表示不解：「節日還沒到就拆？」、「親眼看著它倒下」。

有趣的是，這類拆除行為似乎處於一種「試探性」的狀態。有網友觀察到，某些地點的裝飾在被拆除後幾天又重新組裝，這種「拆了又裝、裝了又拆」的奇觀，被視為商場在地方政府壓力與商業買氣之間的痛苦拉鋸。

杭州中心幾天後又把聖誕樹裝回去，「拆了又裝、裝了又拆」讓民眾滿頭問號。（圖／翻攝自抖音）

文化自信還是文化封閉？校園與地方政府的聯手抵制

事實上，這種抵制情緒並非空穴來風。近幾年中國各省市教育局、基層團委頻頻下發內部文件，要求師生「樹立文化自信」，自覺抵制具備宗教色彩的西方節日，禁止在校園內布置燈飾或進行交換禮物等活動。此外，也有不少中國網友爆料，在校園及各類群組中早有相關宣傳，強調中國不慶祝耶誕節與平安夜，並特別提及12月26日為「偉大的毛主席冥誕」，阻止人民過「洋節」。

支持者認為這有助於傳承中華傳統節日，防止「文化入侵」；但反對者與年輕族群則認為，耶誕節在中國早已高度商務化、娛樂化，與宗教信仰脫鉤，政府過度干預反而顯得缺乏文化包容性。當平安夜的蘋果變成警局的筆錄，這道橫跨在西方節慶與中國民族主義之間的鴻溝，短期內恐怕難以彌合，也讓外國企業與在華人士對文化環境的變遷感到不安。

