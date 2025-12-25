中國抵制耶誕節！她扮耶誕老公公被抓進警局 大型耶誕樹也被拆

有位中國女性網友在平安夜當天，於上海街頭裝扮成耶誕老公公，結果被帶回警局作筆錄。（翻攝自X平台）

中國雖未明文規定禁止過耶誕節，但這幾年持續倡議不慶祝西方的節日，甚至連學校也要求師生不要慶祝、類似節慶等裝扮，引起許多討論。這兩天有人在社群媒體po出一段影片，可見有位中國女性網友在平安夜當天，於上海街頭裝扮成耶誕老公公，並在路上發「平安果」蘋果給大家，沒想到後來卻因奇裝異服被帶回警局；近期也有中國網友陸續在抖音上po出照片，提到耶誕樹被拆除的狀況，讓不少人疑惑留言「幹嘛要拆呢」。

最近這幾年，中國陸續出現抵制耶誕節、拒過洋節的情況，中國官方雖未明文禁止，但像是地方政府、學校等單位都會被提醒，不要慶祝、布置或裝扮，有不少中國人對此感到疑惑，但仍配合政府宣導。

網路上流傳一段影片，有位中國女網友挖出過去的耶誕老公公服裝，趁著平安夜當天裝扮成耶誕老公公，並到上海的街頭分送「平安果」蘋果，就在她溫暖傳遞祝福的過程中，有員警上前表示她身穿奇裝異服，後來就搭上警車被帶回警局作筆錄，該名網友直呼，「真是魔幻又難忘的平安夜」。

從上個月開始，也有網友陸續在抖音等平台po出耶誕樹照片，並透露有被拆除的情況，有篇〈杭州中心聖誕樹為什麼拆了〉就引發熱議，有許多網友留言疑惑「幹嘛要拆呢」「耶誕節還沒到就拆了？」「親自看到拆的」；不過也是有人留言補充，「好像會再裝」「又搭好了」，疑似再短短一個月左右，這棵耶誕樹不斷被拆拆裝裝。

