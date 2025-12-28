中國抵制赴日旅遊！中資一條龍被打到萎縮 怨：又不能罵自己政府

編譯張渝萍／綜合報導

中日爭端在日本首相高市早苗的「挺台」言論後引爆，且未有停歇跡象。在這波中日外交緊張中，首當其衝的正是日本旅遊，中國官方呼籲旅客與留學生避免前往日本。

根據《日經亞洲》近日報導，中國這番旅遊抵制，最傷的正是在日的中資「一條龍」體系，且這些中資業者面對北京高呼的抵制口號，有苦難言，「既不能說『日本很安全，歡迎來玩』，也不能批評中國政府。」

中國抵制日本旅遊傷到自己人？

報導指，中共政府在11月14日建議公民盡量避免前往日本，且後續也有意減少飛往日本的航班，作為對高市早苗的「挺台」言論的報復。

然而，中國這波抵制卻是重傷自家人。因為中資企業早就在日本擁有俗稱「一條龍」的產業鏈，從住宿、交通、娛樂到餐飲，整套行程都由中資企業包好包滿，不但服務講中文，支付系統也都是用中國的支付平台完成。

報導指，目前並無「一條龍」產業規模的官方統計數據，但一名不願具名的中國行銷分析師表示，考量中國遊客在日本的消費金額，以及智庫對中日摩擦可能造成日本觀光損失的估算，若該產業年規模被預估超過1兆日圓（約2000億元台幣），他「一點都不覺得意外」。

中資一條龍旅遊產業如何受創萎縮？

然而，隨著中日爭端持續，「這條龍」正因大量取消訂單而迅速萎縮。

12月中旬，寒冬讓東京上野一帶一排排原本專接待中國旅客的道地中餐館門可羅雀的景象更加淒涼。在東京近郊鎌倉市，一處因《灌籃高手》聲名大噪的平交道，擠滿來自東南亞的觀光客，中國旅客卻明顯稀少。

一名在現場維安的工作人員表示：「以前常看到中國旅遊團由導遊帶隊在平交道拍照，但最近那樣的情況明顯減少了。」

日本本地企業正嘗試轉向服務來自其他地區的旅客，但對中資業者而言，這條路並不容易。

一名在東京淺草老城區和服租賃店工作的中國員工說：「我們的客人幾乎都是中國人，根本不可能突然轉向歐洲或美國旅客，完全沒辦法。」

中資業者有苦難言：又不能罵中國政府

另一名經營三間度假民宿的中國女性匿名對《日經亞洲》表示：「我的東京民宿在11月14日之前每天都滿房，但12月的訂單幾乎全部被取消，而且（中國）旅客還不願意支付取消費用！」該女子還說：「我既不能說『日本很安全，歡迎來玩』，也不能批評中國政府。」

報導指，這名女性只是眾多專服務中國旅客的中資業者之一，其他還包括小型旅行社、司機與導遊、中餐館，甚至是和服租賃服務。這些服務佔日本觀光產業非常大一塊，但幾乎無法被完整追蹤，因為相關業者主要透過中國平台在線經營，有些甚至未取得日本政府要求的合法執照。

剛剛受訪的民宿業者是透過中國線上旅遊平台攜程（Ctrip）開放訂房，所有付款皆使用微信支付或支付寶，日本官方難以掌握相關金流。

為何中資一條龍旅遊業會快速發展？

而在日中資「一條龍」旅遊產業的擴張，與赴日旅遊的中國客爆炸成長有關。根據日本國家旅遊局的數據顯示，今年前11個月，日本共接待870萬名中國旅客，較2024年增加近40%；而2024年中國旅客人數幾乎是前一年的三倍。中國旅客占日本整體訪日人數逾兩成。

同時，截至月底，在日中國居民人數已超過90萬人，是日本最大外國人族群，占全體外籍居民的23%。人數成長部分原因在於日本相對寬鬆的簽證制度，吸引中產與富裕階層中國人為了子女教育與投資目的移居日本。

然而，高市首相在國會答詢時談及台灣，表示「台灣有事」可能構成對日本生存造成威脅的情況，這番言論看來將逆轉上述趨勢。

