中國抵制赴日旅遊 品保協會：難撼動日本觀光

中國再度針對日本祭出旅遊制裁，導致中國赴日機票大規模退訂。對此，中華民國旅行業品質保障協會今天(21日)表示，中國此舉難以撼動日本整個旅遊觀光產業，反倒有助日本紓解「過度旅遊」之患。

日本首相高市早苗7日在眾議院答詢表示，若台灣有事，可能構成日本行使「集體自衛權」的存亡危機事態，引發中國強烈不滿，呼籲中國公民近期避免前往日本旅遊。結果傳出中國赴日航線在短短3天內退票高達54萬張。

對此，品保協會發言人李奇嶽受訪表示，去年日本入境旅遊人次高達3,700萬，其中600多萬來自中國，並且以團客居多，因此這次主要衝擊的是在日本專門承接中國旅行團的陸籍企業。以他在新宿經營的旅館為例，就以自由行的客源為主，而且多半來自歐美、台灣及日本、韓國，陸客不到5%，因此衝擊有限。

品保協會發言人李奇嶽21日受訪表示，中國抵制赴日旅遊，主要衝擊的是在日本專門承接中國旅行團的陸籍企業。 (吳琍君攝)

品保協會日本旅遊線發言人黃清涼也指出，中國旅客目前佔日本入境旅客的23%，為日本第一大入境市場，因此影響最大的應該是日本的巴士公司和百貨商場。不過，中國的作法是逐月推進，例如目前先取消到12月底，等到12月中再決定明年1月是否要繼續取消。

但是黃清涼強調，由於日本已有一段時間飽受「過度旅遊」之苦，因此房價和巴士價格並未鬆動，即使部分房價有下調，最多也只有1、2千元日幣，相當於新台幣幾百元，中國此舉很難達到制裁的效果，反而可能讓日本旅遊的品質提升，吸引更多其他國家的旅客造訪日本。黃清涼說：『(原音)像今年1-10月份，大陸入境日本是800多萬，平均下來的話，一個月等於是80幾萬，但10月份入境呢，是70幾萬，所以其實目前取消的數字大概達50幾萬、將近60萬。但是因為日本本身也「過度旅遊」，所以其實在一般他們的老百姓來說，其實是稍微修正一點點而已。所以我相信大陸取消的部分，應該也會讓其他國家的遊客再增加一些，因為畢竟在感官上，對旅遊品質會比較好一點。所以不要想說一個大陸會撼動它整個旅遊觀光產業。』

黃清涼也以台灣為例，表示台灣目前仍是日本第三大入境旅遊市場，今年前10月已達563萬人次，明年春節的旅遊產品也已快銷售一空，即使後續價格可望下調，也要到春節之後了。(編輯：陳士廉)