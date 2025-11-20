中國抵制赴日旅遊！航空公司狂打電話問：一定要去嗎

國際中心／楊佩怡報導

日本新首相高市早苗日前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場鮮明，此舉卻讓中國不滿，中國外交部14日緊急發布公告，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，使中日關係瞬間緊繃。近日不少網友在社群上分享自己的遭遇，還有人遇到航空公司狂打電話勸退，消息引發各界熱議。





高市早苗先前拋出「台灣有事即日本有事」一說，引來中國外交部的不滿。（圖／翻攝自X@高市早苗）

根據《朝鮮日報》今日（18）報導，這起風波源自於高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」並伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法中的「存亡危機事態」。此言論一出，立即刺激中共神經，中國駐日本大阪總領事薛劍更發表激烈言論稱：「擅自伸過來的骯髒腦袋，只能毫不猶豫地砍掉」，引發日本輿論要求驅逐該外交官。一週後（14日），中國外交部突然公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，並允許民眾免費退票或改期，意圖阻擋國人赴日，以向日本施壓。

有中國網友訂好飛去日本的機票，卻被航空公司狂打電話勸退。（圖／翻攝自X平台）

而中國的這波抵制，卻引起許多中國網友不滿，紛紛在網上抱怨。有網友曬出自己的短信，內容指出原訂明年2月從關西機場飛回廣州白雲機場的航班，被中國航空公司「因公共安全原因」給取消，原PO氣憤表示「啥公共安全原因？ ？ ？能直接強制把明年的中日航班取消。 那我們這些已經在日本的是不是可以強行滯留了」。還有網友在X平台上分享，原訂從中國飛往日本的航班，遭航空公司打了好幾通電話勸退，還詢問「有非去不可的理由嗎？」，讓原PO相當傻眼。

網友要從日本飛回中國，但航班卻被中國航空公司無預警取消。（圖／翻攝自Threads）

此外，，旅義華僑作家李穎也在X平台「李老師不是你老師」發文分享，中國官媒在社群上PO出「中方駁回日方無理交涉」的影片後，留言區遭大批網友用表情符號陰陽怪氣，甚至有網友直喊：「我就喜歡苗苗這種桀驁不馴的樣子」、「頻什麼道歉」等留言。

每當中國社群上出現嗆日本的影片或貼文，總是也大批中國網友留言表情符號「陰陽怪氣」。（圖／翻攝自X平台）









