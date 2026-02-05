中國抵制赴日！散客暴增60%日媒揭開「中國計謀」

國際中心／曾詠晞報導

2026農曆春節將從2月17日展開，預計中國將迎來史上最大規模的出境旅遊人潮。然而相較於全球市場的熱絡，赴日旅遊人數卻可能遠低於去年水平。此現象源於中國政府針對日本首相高市早苗去（2025）年的「台灣有事論」，公開呼籲民眾避免前往日本旅遊。然而，近期日媒在電視台「新聞」節目中，一名東京研究員出面說明，其實中國祭出「旅日警告」並不是因為「台灣有事論」，而是另有原因。





中國「旅日警告」不只為了台灣有事論！專家點破北京背後「超現實算盤」

日本首相高市早苗去（2025）年因發表「台灣有事論」，中國政府呼籲民眾不要赴日旅行。（圖／翻攝自Ｘ ＠kantei）

日本媒體點出，中國祭出旅日警告並不是因為「台灣有事論」，而是另有其他原因。（示意圖，民視新聞網資料照）

專家戳破抵制真相！點出「旅日警告」的終極目的

針對此現象，一名東京財團高級研究員於2月3日播出的BS日本電視台「新聞」節目中提出了不同觀點。他解釋說，「真正的原因並非高市早苗的『台灣有事論』」。他分析指出，北京目前的策略與其國內經濟現狀有著高度相關，並表示「他們（北京當局）呼籲民眾不要去日本，但中國經濟目前正處於嚴重低迷狀態」，民眾消費能力降級，所以他們希望能透過限制赴日旅遊，強行將人民的購買力留在國內。他更強調，雖然從表面上來看中國似乎是在向高市政府施壓，但實際上，這更多是為了「幫助中國經濟」。

日本媒體點出，中國國內經濟低迷，因此北京當局希望將人民購買力留在國內，並直言道這只是短期現象，因為日本文化具有不可替代性。（示意圖，民視新聞網資料照）

旅遊市場大洗牌！日散客預訂逆勢成長60%

根據中國媒體報導，今年春節中國遊客最想去的地點為韓國、泰國、香港與新加坡，日本甚至沒能進入排名內。不過研究員認為這只是短期現象，預測「它很快就會回暖」，直言說道日本獨有的動漫文化與溫泉體驗是其他國家無法替代的。值得關注的是，儘管中國旅行團數量銳減，但在日本酒店散客的預訂量卻比去（2025）年增長60%，顯示民間旅遊需求依然強勁。

原文出處：中國「旅日警告」不只為了台灣有事論！日媒點破北京背後「超現實算盤」

