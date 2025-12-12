中國抵制赴日！最新調查43％日企認有差

▲日本一份最新調查顯示，對於中國抵制赴日，有40.8％日本企業認為沒有影響，但也有42.8％日本企業認為有負面影響。圖為日本大阪商業區。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」言論觸動中國敏感神經，中日關係緊張持續超過一個月的時間，中國政府持續呼籲民眾避免前往日本，多架中國往返日本的航班取消，目前雙方關係仍未見緩和跡象。對此，日本一份最新調查顯示，對於中國抵制赴日，有40.8％日本企業認為沒有影響，但也有42.8％日本企業認為有負面影響。

根據日媒《朝日新聞》報導，帝國數據銀行（Teikoku Databank）12日公布最新調查結果，關於中國當局呼籲本國民眾避免前往日本所帶來的影響，問卷調查是在12月5日至9日進行，共有1197家企業回答，包含147家大型企業和1050家中小企業。

回答問卷的日本企業中，有40.8％表示「沒有影響」，至於回答「有負面影響」的企業則有42.8％，受到負面影響意見的包括「日本人無法取代中國客人，已出現客流量減少」（餐飲業）、「基於安全確保的考量，也不得不限制從日本前往中國的出差」（精密機械業）等等。

另外，回答「有正面影響」的企業占5.6％，意見包括期待之前因訪日旅客飆漲而漲價的商務旅館房價能夠回落，觀光勝地擁擠情況能夠獲得緩解等等。

展望未來，持正面看法與認為沒影響的企業占比分別為11.1％和35.8％，合計高於持負面看法的36.4％。

帝國數據銀行分析表示，多數業者面對這次中日關係風波採取冷靜態度，評估影響有限。不過，像是專門提供留學生房屋租賃仲介服務以及房地產銷售業者，這類特定產業則對前景表達較為強烈的憂慮。

