中國抵制高市早苗「台灣有事」言論！上海遊客在日本爽玩：政府呼籲無視就好

中國民眾不甩政府抵制日本呼籲，上海男子直接在日本媒體前強調，政府呼籲無視就好，還說了三次。 圖：翻攝自ANNnewsCH YouTube

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國官方抵制，中國外交部領事司14日晚間突然發布罕見措辭的旅遊警示，呼籲中國公民「近期避免前往日本」，理由竟是「在日中國公民安全環境持續惡化」。然而，民眾根本不理會，日媒訪問到許多來日旅遊的上海遊客，甚至直接在鏡頭前說出，政府呼籲無視就好。

根據朝日電視台報導，一名來自上海的男子剛從羽田機場落地準備入境日本，被問及關於中國政府呼籲避免前往日本的看法，他在鏡頭前表示，「我不在乎中國政府的呼籲，我認為日本很安全的」；來自北京的女子則表示，很早就已經買了日本的機票，所以也沒辦法。如果在買票錢知道會這樣，或許會去別的地方。

廣告 廣告

朝日電視台也在日本多地訪問到當地中國遊客的看法，15日晚上在富士河口湖遇到三組上海遊客，一名上海遊客表示，「我覺得日本很安全，對於政府提醒會無視、無視、無視，國家之間的事就留給政治家處理」；另一名上海遊客則稱不會因為這樣就不來日本；也有遊客認為日本很友善，治安也沒有要擔心的地方。

而在東京淺草，一名上海男子接受日媒訪問時則稱，「來到日本之後，我發現這裡既安全又熱鬧，而且日本人並不會歧視中國人，我覺得這是一個很好的國家」；另一名來自陝西的民眾更是沒在怕，「我不在乎政府的呼籲。我以後想在日本生活，所以這些警告對我來說無關緊要」。

日本政府觀光局統計，今年前9月，日本共接待748萬人次的中國遊客，占所有外國遊客的23.7%，排名第1。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本大阪市議會無異議通過決議 要求薛劍道歉

「台灣有事」風暴延燒 ! 中國連發赴日旅遊、留學警告 : 民眾慎赴日本