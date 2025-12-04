中國抹黑台灣保證實施法案 外交部：凸顯霸權心態

（中央社記者吳書緯台北4日電）針對中國外交部與國台辦於昨天連番針對台美關係及台灣主權發表不實言論，外交部發言人蕭光偉今天說，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

蕭光偉表示，外交部注意到中國外交部及國台辦發言人昨天各自在例行記者會，針對台美關係及台灣主權再度發表不實言論。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

廣告 廣告

蕭光偉強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流，中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門民主程序完成立法的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

蕭光偉表示，外交部呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑，外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。（編輯：蘇志宗）1141204