中國拍片曝10大別去日本理由 網笑翻：確定不是反串？

中國警方出面拍片勸阻民眾去日本。（圖／翻攝自李老師不是你老師X平台）





中日關係持續緊張，中國新疆烏蘇警方警方拍攝影片列出「10大不去日本理由」呼籲民眾別再訂日本機票，影片傳到PTT上，網友笑說「確定這不是在反串？」

中國新疆烏蘇警方在17日發布短影片勸阻民眾赴日旅遊，兩名身穿「平安烏蘇」制服的公安人員開頭就直說「家人們，停手！別再訂去日本的機票飯店了」，還列出10大理由，包含：治安差旅行風險高、電信詐騙多且專騙中國人、爬富士山可能會失聯、在鐵軌打卡是拿命賭、地震和暴風雨多、沒健保（中國稱為醫保）能看病、去那邊花錢跟流水一樣快、幹嘛去那邊花錢買罪受、安全永遠比打卡重要，兩人又強調「國內這麼多美食美景不夠你選?雲南的花、新疆的串、東北的雪，哪樣不比稱踩坑之旅香呀」，最後喊話「乖，咱們不去。」

只不過目前該段影片已遭刪除，網友被X平台帳號「李老師不是你老師」備份引發討論，消息傳到PTT上，鄉民忍不住說「等等，這個是拿中國跟日本比嗎？」「每幾年都要複習一下仇恨教育」「忽悠韭菜」「確定這不是在反串」「好好笑，不是反串嗎」「還不是一堆人去」，還有一票人喊「太棒了，千萬別去」「你ok，我先去」「太好了，別去。」

