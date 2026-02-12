中國拒讓李貞秀註銷國籍 陸委會剝奪參政權
[NOWnews今日新聞] 民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，行政院今（12）日表示，內政部在2月11日發函給立院及李貞秀，請他們在明天前提供李貞秀辦理放棄中國國籍的書面資料。陸委會副主委梁文傑也坦言，選務制度上有漏洞，會在過完年後邀請跨機關協調，建立合作機制解決漏洞。不過，陸委會也再度強調，中國不讓李貞秀註銷中華人民共和國的國籍，就是中方在剝奪她在台灣擔任立委的權利。
陸委會今日下午舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人梁文傑坦言，李貞秀是一個特殊的案例，這個也凸顯現行的機制是有一些漏洞，選務機關在審查個案的參選資格時，其實並沒有這方面的資料，選務機關只看你如果是從大陸人士轉換為台灣的身分的話，只看你有沒有拿到身分證，但是選務機關並沒有去了解到底有沒有完成除去中國大陸戶籍的手續，選務機關過去在審查的時候並沒有這樣審查。
梁文傑說，陸委會過年以後會召集相關機關來建立跨機關的合作機制，也就是未來的選務機關在審查相關的資格的時候，必須要考慮到會有這類的案例存在，可能要和陸委會、移民署共同會商就每一個案例，有沒有一些特殊的狀況來做釐清。
梁文傑表示，照李貞秀的說法，她是有回去辦撤銷中華人民共和國的國籍，但是對方不受理，他肯定李貞秀的做法，至少她知道尊重國籍法，也知道要遵照中華民國的法律在走，現在是對方不受理，國台辦上個禮拜和昨天都有公開表示，不會讓她註銷中華人民共和國的國籍，在陸委會看來就是中方在剝奪她在台灣擔任立委的權利，如果是這樣的話，因為把立委解職的權力是在立法院，這個部分行政機關沒有法做到。
梁文傑還說，但是是因為李貞秀擁有中華人民共和國的身份，她就負有中華人民共和國的法律義務，不管是國安法或者是情報工作法，都有要求她配合情報工作，配合國家安全工作的義務，如果她身為台灣的立法委員，很難相信中共的相關機關不會要求她做出符合法律義務的事情，「有一句老話叫做匹夫無罪，懷璧其罪」，如果她身上有什麼是對方想要知道的機密等，反而會讓李貞秀陷入左右為難，陷入法律上的困境，所以陸委會還是會用最嚴格的方式來處理他的索資。
行政院發言人李慧芝今日表示，內政部在2月11日發函給立院及李貞秀的函文，請他們在明天前，提供李貞秀辦理放棄中國國籍的書面資料，針對若李貞秀沒有提供書面證明，是否會用兩岸條例處理？梁文傑表示，李貞秀在台灣的身份在跟其他有類似問題的中配是一樣的，去年整年大概有1萬2000人有類似的狀況，所以不會特別對李貞秀有不一樣的待遇，對其他的這些有類似狀況的中配該怎麼做，就怎麼做，所以這個事情跟兩岸關係條例沒有什麼關係。
梁文傑指出，至於李貞秀的申請算不算符合法律程序的申請，這個是由內政部來認定，內政部說已經三次發函了，他看到李貞秀說她確實有收到兩次公文，但她開都沒有，都沒有打開，那表示她有收到，在我們法律上就是有送達，送達就產生效力，所以這個部分就是由內政部去認定。
