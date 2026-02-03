中國拓電商不忘顧本業 館長親幫柯文哲訓練肌肉！再和黃國昌聚餐

館長先是曬出幫柯文哲訓練肌肉合照，隨後再與民眾黨要角們聚餐稱補充蛋白質。（翻攝館長臉書粉專）

前民眾黨主席柯文哲去年9月間交保後，民眾黨主席黃國昌當時曾在直播透露，柯文哲因為被關太久，沒有足夠運動，皮膚變白、肌肉流失，幕僚建議他到館長陳之漢健身房訓練，當時柯不曉得「成吉思汗」就是館長所經營，一度成為話題。時隔數月，今（3日）館長曬出多張合照，透露親自幫柯文哲訓練肌肉，顯示館長忙於中國電商之餘也不忘本業，訓練結束後還和黃國昌等人聚餐。

館長事業多元發展，近來事業重心西進，不僅屢次前往中國開直播，還在中國廈門成立電商公司，今年1月26日正式上線，不過，他也常在直播抒發心情，每每都將台灣事業虧損矛頭指向自身政治立場所致。

廣告 廣告

館長在台的便當店品牌「True飯」，去年原本一度宣布收攤，卻又髮夾彎「復活」，今年1月24日晚間直播，館長還哀嘆，健身事業受嚴重打擊、兩年內虧損超過1.8億元，還稱不排除結算收攤等。

不過，他今（3日）就曝光與「重量級」學員合照，館長久違擔任教練，親自幫柯文哲進行訓練，訓練後則和黃國昌、前民眾黨副秘書長許甫、民眾黨秘書長周榆修等人聚餐，稱「健身完了找個地方補充蛋白質」。

不管柯文哲是去協助曝光還是真運動，會找上館長，源自於去年9月間交保後，黃國昌當時在直播透露，柯文哲因為被關太久，皮膚變白、肌肉流失，幕僚建議他到「成吉思汗」訓練，當時柯不曉得「成吉思汗」就是館長所經營的健身房，還回絕：「我不要去成吉思汗，我要去找館長練」，當時讓黃國昌和幕僚都笑翻。





更多《鏡新聞》報導

宋濤國共論壇提「家國團圓未來可期」 邱垂正：聽起來像訓話不是交流

謝典霖、謝衣鳳姊弟之爭再浮檯面 謝爸曝家族決策：兩個都太急

黃國昌才罵「裝什麼潢」又有白委裝修 洪毓祥曝改裝原因：自掏腰包