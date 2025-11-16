中國拿圖卡恐嚇日本！台日網狂刷「反共圖卡」回敬

國際中心／楊佩怡報導

日本首相高市早苗7日質詢時，稱若「台灣有事」，且涉及武力入侵，日本就可能判定屬「存立危機事態」出動自衛隊參戰，引發中國強烈反彈，北京政府13日更是公開嗆聲，要求東京「撤回惡劣言論」；中國外交部領事司14日更發布一則圖卡公告，提醒中國公民「近期避免前往日本」。沒想到，大批日本網友發揮創意製作圖卡反嗆中國，台灣網友也加入行列做出「反共圖卡」，引發熱議。





中國外交部在X上做出恐嚇圖卡，引發大批日本人惡搞。（圖／翻攝自X@中國國防部）

日本首相高市早苗挺台言論引發中國政府不滿，中國外交部領事司14日發布一則公告喊話中國公民，「鄭重提醒中國公民近期避免前往日本」，甚至還在X帳號上做出日文圖卡來恐嚇日本，內容寫道「任何膽敢觸及中國人民底線的行為，都必將遭到中國的堅決反擊，在14億中國人民用鮮血和鮮血築成的鋼鐵長城前，你的腦袋將被劈開，鮮血淋漓」。

日本網友套用模板回嗆中國，除了提南京大屠殺外，更稱台灣是獨立國家。（圖／翻攝自X平台）

中國外交部的恐嚇圖卡曝光後，留言區瞬間湧入大量日本網友，自製惡搞圖卡回敬中國。畫面中可見，日網友在圖卡上寫下「請盡快賠償武漢肺炎疫情造成的損失。受害者遍布世界各地」、「66南京大屠殺？那是謊言。他們不可能在不使用現代武器的情況下屠殺30萬人」、「中國難道又要再次亂丟垃圾，污染他國街道嗎？難道又要把日本和亞洲的街道變成廁所嗎？難道又要再次展現其厚顏無恥嗎？」、「台灣是一個獨立國家，我們必須承認這一點」。

「停班停課最新通知」套用模板做出氣象預報圖卡。（圖／翻攝自臉書@「停班停課最新通知」）

此外，台灣網友也加入惡搞戰局，除了加入自己喜歡的動漫元素，或是一些迷因哏。臉書粉專「停班停課最新通知」也套用模板，做出氣象預報圖卡，內容寫下「下週一（17 日）到週三（19 日），各地天氣變冷」等文字。而我國國安會秘書長吳釗燮更貼出英文圖卡反嗆中國，「中國聲稱熱愛『和平』，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這就是霸權主義」，文末更反串署名「中華人民共和國幹話發言人」。









