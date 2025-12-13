中國持續侵擾！國防部偵獲16機艦出海擾台 4架次越中線闖我空域
即時中心／温芸萱報導
中國解放軍持續出動擾台！國防部今（13）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（12）日上午6時至今日上午6時，共偵獲9架次中國軍機出海擾台，其中4架次逾越海峽中線進入我北部及西南空域；另有中國軍艦7艘，持續在台海周邊活動。對此，國軍持續嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。
國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲9架次主、輔戰機出海擾台；其中4架次逾越海峽中線，進入我北部及西南空域。
同時，國軍還偵獲中國軍艦7艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）
原文出處：快新聞／中國持續侵擾！國防部偵獲16機艦出海擾台 4架次越中線闖我空域
