中國持續抵制赴日旅遊 多家中籍航空公司減少對日航班「每周逾70班次」

日本首相高市早苗日前在國會答詢中有關「台灣有事」的言論，引發中日外交緊張持續升溫。學者郭育仁指出，日方表態不會撤回言論，而中方對此無法接受，已透過在黃海的軍演與發布旅遊警訊等方式施壓，預料未來施壓行動是長期性且全面性，至少未來兩年的中日關係是「非常不看好」。 中國要求高市撤回言論 日本首相高市早苗日前在國會答詢時的「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，祭出旅遊警示、停止進口日本水產品等施壓措施。 中山大學中國與亞太區域研究所所長、日本研究中心主任郭育仁教授接受央廣「兩岸ING」節目訪問時指出，中日已進行外交官員會晤，日方表達不會撤回言論的立場，並說不影響1972年建交立場，而中方無法接受，要求高市一定要撤回發言，雙方陷入僵局。 中國方面已在黃海進行軍演，也發布旅遊警訊，希望中國遊客不要去日本。郭育仁認為，中國可能會對日本再進一步施壓，而且會是長期性，且全面性的。 學者：不看好未來兩年中日關係 至於在日本方面，由於日本未來兩年沒有大型國政選舉，高市早苗執政相對穩定，加上與自民黨聯合執政的日本維新會政治主張接近，使高市內閣承受的壓力不會那麼大。 郭育仁還說，目前看起來日本不會妥協，而中國一定

