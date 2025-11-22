中國持續抵制赴日旅遊 多家中籍航空公司減少對日航班「每周逾70班次」
即時中心／徐子為報導
中國官方持續抵制赴日旅遊，已有多家航空公司減少往返日本航班。中國東方航空、吉祥航空、春秋航空等至少9家中國籍航空公司每週減少超過70個對日航班班次。
日本首相高市早苗日前在國會備詢時回應，若台灣有事，有可能構成存亡危機事態，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中方強烈不滿，包括祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓、禁止進口日本水產品以及暫停日本牛肉輸入中國磋商談判。
中國民用航空網昨（21）日發文指出，中國籍航空公司大規模調整日本航線。截至20日，已確定有9家航空通公司減班，實施時間大多從11月30日或12月1日開始。
以中國國際航空公司為例，重慶飛東京成田機場航線，從12月1日起，由每週7班減至4班；上海浦東機場飛福岡，在明年春節期間（2026年2月3日至3月24日），由每週7班減至6班；上海浦東機場飛大阪關西：11月30日起由每週21班減至16班。
吉祥航空在冬春季航班時刻表中，中日航線最多每週飛114班，目前已停止接受訂位的航班比例約占24%。
四川航空已取消原計劃於明（2026）年1月初復航的成都天府機場飛札幌新千歲航線，原規劃每週3班。
另外，根據不完全統計，中籍航空公司已發布對日航線減少或關閉預定的航班，每週已超過70個班次。範圍涵蓋北京、重慶、上海、成都、南昌、南京、武漢、西安、煙台、長沙、無錫、大連、杭州、天津等地。
