中國持續抵制！延長退改赴日機票到明年3月 日本網友叫好：提前的耶誕禮物

中國呼籲民眾減少赴日，矢板明夫指出，此舉最傷的是中國自己人。（示意圖，資料照）

中國政府不滿日本首相高市早苗11月的「台灣有事」說，對日本經濟祭出相應制裁措施，有藝人演唱會被取消、交流活動臨時喊卡，中國政府還呼籲民眾減少赴日。最近中國多家航空公司進一步宣布將延長免費退改赴日機票的期限到明年3月28日，傳出有日本網友叫好直呼「提早來的耶誕禮物」，資深媒體人矢板明夫指出，這看似對日本的限制，真正受傷的卻是中國自己人。

配合中國制裁日本 多家航空免費退改赴日機票期限延長

中國外交部等單位11月中發布通告，要民眾近期避免赴日旅遊、留學，包括中國3大航空中國國際航空、東方航空、南方航空等公司陸續跟進配合，開放今年底以前的中國赴日機票可免費退票、改票，傳出有超過50萬張機票因此取消，更有近千航班喊卡。

廣告 廣告

由於日方一再強調沒有要收回言論，雙方關係持續緊張，中國方面似乎打算延長抵制，包括3大航空等多家中國航空公司在內，5日再次宣布赴日機票的退改票政策，將開放延長到2026年3月28日起飛降的航班。

日本不頭痛反而好？ 網友喊「乾脆無限期吧！」

曾任日本產經新聞台北支局長的資深媒體人矢板明夫發文表示，中國延長免費退改赴日機票並陸續減班，呈現出一種「越來越不想讓你們去日本」的趨勢，這條本該讓日本頭痛的消息，反而在日本引起一片歡迎。

矢板明夫指出，有日本網友形容這真是提早送來的耶誕禮物，還有也有人問：「為什麼只有到3月底？乾脆無期限吧！高市首相的發言也不會撤回，強烈希望中國早日發布完全的『禁止赴日』命令。」

免費退改期限包含春節連假 受傷的是中國自己人

這次的免費退改票延長剛好包含了明年2月17日至3月3日的春節連假，過去每逢春節，日本旅遊業者最怕的就是大量中國團湧入，旅館難訂、道路壅塞、景區失序，簡直就是最生動的教材「觀光公害」。現在中國客不來了，日本反而可以趁機舒一口氣。對旅遊業而言，只要提前預期中國客源短期不會回升，就能把空出來的量轉給歐美、東南亞或日本國內旅客，不會造成真正的衝擊。

也有人觀察到，會因為這次限制而受傷的不是日本，而是中國自己的旅行社、航空公司，還有在日本承包觀光巴士與旅館配套的中國資本業者，整條產業鏈彷彿被鎖喉，網友直言「這是中國的自我制裁。」

矢板明夫也分享一個比喻，形容中國的做法很像早年黑道對峙，雙方氣氛劍拔弩張之際，中國那派的老大忽然掏出匕首猛捅自己的大腿兩刀並咆哮：「看到沒？我可以狠到這種程度，你們最好怕一點！」對手不是被嚇到，而是被這種莫名其妙的行為弄到哭笑不得。矢板明夫認為，今日中國外交就像把這段黑道劇情演給全世界看，「原本是想威脅日本的，結果傷到最深的卻是自己。」

更多鏡週刊報導

過年放心去日本玩！中國多家航空宣布 免費退改赴日機票延至明年3月

意外驚喜！粉絲高雄迎韓星 竟接機「百萬YTR」本人嚇傻：花惹發

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威 抗議中國觀光客增加