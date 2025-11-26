中國持續搗亂 國軍偵獲14機艦越海峽中線擾台

即時中心／林韋慈報導



國防部今（26）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（25）日上午6時至今日上午6時，共偵獲20架次軍機擾台，其中14架次逾越海峽中線進入我西南空域。另有中國軍艦5艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。









國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍機20架次；其中14架次主、輔戰機及無人機逾越海峽中線，進入我西南空域。



另國軍還偵獲中國軍艦5艘次，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）





