中國持續限縮赴日航班進行報復 1月已經取消逾40%班次

2025年12月10日，民眾在日本東京的丸之內仲通欣賞聖誕燈飾。美聯社



北京當局對於日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，報復仍在持續中。根據中國媒體的統計，中國明年1月往返日本航班已經被取消了逾40%，其中46條航線在接下來兩週內更是「零航班」。

這顯示元旦假期期間赴日旅遊的中國客可能將持續減少，至於2月中旬開始的農曆春節連假，目前還不知道狀況。

《澎湃新聞》報導說，根據中國航班資訊系統「航班管家」的統計，2026年1月往返中日的航班已經取消2195班次，取消率達40.4%。而有46條往返中日多個機場的航班，未來兩週全部掛零。

這些航班掛零的航線，是來往於上海、杭州、成都、重慶、廣州、瀋陽、哈爾濱、海口、石家莊、福州、運城、臨沂、煙台等26個中國城市，以及大阪、名古屋、札幌、鹿兒島、長崎、沖繩、東京共18地點的航線。

報導說，往返中國與新瀉、小松、靜岡、岡山、長崎、鹿兒島等地的航班已經全部取消。仍正常運作的航班集中在東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、沖繩那霸機場等地。

中國是在11月中旬對中國旅客提出旅遊警告，「勸誡」中國旅客不要去日本旅行，中國的航空公司全面配合，讓飛日本的機票可以無條件退票退費或者改期。

這波中國客取消赴日的浪潮可能還持續數個月，日本國內已經認為農曆春節連假幾乎一定受到影響。不過，根據日本政府的統計資料，11月在有半個月遭到中國客「抵制」的情況下，由於台灣、南韓等其他主要來客仍持續暴增，整體日本觀光客人數在11月依舊創下歷年最高紀錄，預計今年全年將創空前新高紀錄。

