中國指控 外國「諜龜諜魚」竊取敏感海洋資料

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法新社報導，北京今天(12日)警告，外國間諜正在為海龜和魚類安裝感應器，以繪製中國海岸線的水下地圖，這顯然是暗指其西方競爭對手。

在一則以不祥的語氣題為「深藍之下暗流湧動」的社群媒體發文中，中國國家安全部(Ministry of State Security)表示，國際間諜機構正使用「新型間諜設備」竊取敏感的海洋資料。

該部門在一段標題為「諜龜諜魚」的文字中表示：「在我國某海域發現有較大型活體海洋動物被掛上傳感器。」

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該部門稱，這些秘密生物被發現「在特定區域遊動，實時收集附近的水溫、鹽度、洋流等海洋環境敏感數據，並通過衛星向境外傳輸」。

該部門補充表示，外國組織還使用太陽能波浪滑翔機、配備高精度感測器的浮標，以及在貨輪上安裝能捕捉即時「港口動態」的設備，但沒有指明特定機構。

根據中國國安部，這些收集到的數據將用於繪製「水下地圖」，可用於「研判出我近海防禦薄弱點，給我國土安全帶來嚴重威脅」。

該部門敦促對境外提供的設備進行必要的安全檢測，並呼籲漁民通報海上發現的任何不明浮標或其他可疑裝置。

北京和西方政府長期以來互相指控對方從事間諜活動。

去年，在一名公務員遭到一名外國探員以「誘人美貌」誘騙後，北京警告政府工作人員對「美人計」保持警惕。

西方安全機構組成的「五眼聯盟」(Five Eyes)本月表示，中國間諜正在網路上冒充招募人員，試圖取得敏感資訊。(編輯：陳文蔚)