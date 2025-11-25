中國指日本危險、別去！港知名評論家揭真相

▲中日關係持續緊張，中國政府以安全有疑慮為由，呼籲國民近期暫時避免前往日本。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近期因涉台言論引發北京強烈不滿，抵制手段之一就是強烈呼籲中國民眾別去日本旅遊，取消部分中日航線等等，給出的理由則是「日本很危險」。對此，經常在網路上分析時政的香港知名作家、網路時事評論員馮睎乾則在臉書上指出，日本或許真的很危險，但危險的根源與其說來自日本本身，不如說是中國人在日本所犯的襲擊罪行，顯示「中國人是會打中國人的」。

馮睎乾23日深夜發文，表示自從高市早苗發表「台灣有事論」後，中國便一直跳腳，2國外交劍拔弩張，總想對北京表忠誠的香港特區政府，自然也不能示弱，必須做點什麼向日本「還以顏色」，所以香港保安局近日就更新了外遊警示網頁，聲稱：「自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增」，呼籲計劃要去或已在日本當地的港人，提高警覺、注意安全；香港教育局也證實，已經用安全為由，退出今年日本官方舉辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消12月的中學生赴日交流團。

馮睎乾指出，政治角力大家都明白，他好奇的是，香港保安局到底是根據哪些事實，發出：「自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增」的警示，日本公民在中國遇襲甚至被殺（如去年9月18日，一名10歲日本男童在深圳街頭被陌生人刺死），近年聽到不少，但中國公民在日本遇襲，印象中真的沒幾個。事實上，香港保安局也僅能舉出一宗事例：「2025年7月31日，在東京都千代田區發生襲擊事件，導致2名中國公民嚴重受傷」，但遇襲的其實是2名台灣籍男子。

馮睎乾質疑，除了少部分個別事件以外，中港政府究竟還有什麼案例，能證明「中國公民在日本遇襲趨勢漸增」？他勉強找到另一起相關事件，是今年6月6日晚上，一名中國遊客在京都街頭，遭陌生男子持刀襲擊，中國駐日本大使館隔天還立即發布新聞稿，高調提醒赴日的中國遊客要小心；然而諷刺的是，京都警方在8月18日逮捕了兇嫌，竟是一名中國籍男子，行兇動機疑似是與其他中國遊客發生爭執，打下：「奇怪了，分明是『中國公民在日本遇襲』的一大案例，為什麼保安局的『警示』偏偏避而不談呢？難道在日本被同胞刺傷的中國遊客就不算公民」？

馮睎乾說道，看了以上案例，他開始相信「日本真的很危險」，但就是不理解香港保安局怎麼可能從1、2宗案件就推斷出「自2025年中起，中國公民在日本遇襲趨勢漸增」，翻查日本法務省《犯罪白書》，目前只更新到2年前的數據，所以香港保安局聲稱的「自2025年中起……趨勢漸增」說法，根本不可能有日本官方數據支持，所謂「趨勢」純屬虛構。

不過，馮睎乾也附上自己在翻閱近幾年《犯罪白書》時，意外發現的一些「有趣資料」，大意是：2021年，在日本的外國人因襲擊或傷人被捕的案件，以中國人最多，有245宗（299人被捕）；2022年，在日本的外國人因襲擊或傷人被捕的案件，以中國人最多，有266宗（327人被捕）；2023年，在日本的外國人因襲擊或傷人被捕的案件，以中國人最多，有294宗（329人被捕）。

所以，馮睎乾分析，按照日本官方統計，至少自2021年開始，中國公民在日本犯下的襲擊罪行，不單在外國人裡稱冠，更連續2年有增加趨勢，或許這才是「日本好危險」的真正原因，因為中國人是會打中國人的，包括在日本。至於有著最多中國人的中國大陸又是否安全呢？馮睎乾表示，事實是勝於警示的，今年年初曾有香港男學生在中國交流時身亡，死因始終保密，令許多家長人心惶惶，卻未見教育局「以安全為由」取消任何交流團，當局對中、日有雙重標準，以政治凌駕安全，於此可見一斑。

