中國挖走台灣啦啦隊！CPB GIRLS名單曝光 4人來自台灣

【體育中心／綜合報導】中國城市棒球聯賽(CPB)的立春賽開打，不但有多名台灣球員轉戰，也出現台籍啦啦隊成員，在比賽中亮相的CPB GIRLS，就有4名女孩來自台灣。

這4名女孩米別前中職啦啦隊王笑笑、Amis，以及前職籃啦啦隊小娃以及TOMO。

王笑笑是之前中信兄弟「PS女孩」的人氣團員，Amis不但是啦啦隊，還曾擔任味全龍啦啦隊舞蹈總監，而小娃是前海神啦啦隊，TOMO則曾經是攻城獅啦啦隊一員。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

3韓1日援合體現身！基隆黑鳶首場籃球應援 徐賢淑成最佳軍師

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

