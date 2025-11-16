中國採購美國大豆僅達承諾3% 農民恐撐不住

▲自10月川習會以來，中國僅採購了33.2噸美國大豆，佔美方宣稱北京承諾採購量的不到3％。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平於10月底在韓國舉行川習會，川普會後表示，中國已同意在今年底以前購買1200萬噸美國大豆。不過美國農業部（USDA）14日公布的最新數據顯示，自川習會以來，中國僅採購了33.2萬噸美國大豆，佔美方宣稱北京承諾採購量的不到3％。

根據美聯社報導，美國政府重新開門後，美國農業部在14日發布了最新報告，其中顯示，自川普和習近平在韓國的風會以來，中國僅購買了兩筆美國大豆，共計33.2萬公噸。這遠低於農業部長羅林斯（Brooke Rollins）宣稱中國承諾在1月前購買1200萬公噸大豆的數量，也與她所說未來三年每年將購買2500萬公噸的量相去甚遠。

廣告 廣告

美國農民原本寄望最大買家中國能重啟採購。但農業貸款機構CoBank研究穀物及油籽的首席經濟學家艾姆克（Tanner Ehmke）表示，中國目前沒有太大動力向美國購買，因為他們手頭有大量今年從巴西和其他南美國家購買的大豆，而且剩餘的關稅確保了美國大豆的價格仍然高於巴西大豆。

艾姆克表示：「我們與美國所宣傳的協議內容相差甚遠。」

北京尚未證實任何詳細的大豆採購協議，僅表示雙方已就擴大農產品貿易達成「共識」。艾姆克表示，即使中國承諾購買美國大豆，可能也只是同意在價格有吸引力的情況下才購買。

川普15日稱，他的團隊已和中國交涉，對方保證會採購更多美國大豆，但他未說明具體採購量，「他們正著手採購大豆，不只是一點點，而是會大量採購」。

▲美國總統川普與中國國家主席習近平10月在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的川習會。（圖／美聯社／達志影像）

大豆價格下跌與農民的困境

儘管在峰會後關稅稅率降低了10個百分點，但中國對美國大豆的關稅仍高達約24%。14日，美國大豆每一單位蒲式耳為11.24美元，比川習達成協議前的10.6美元還高，由於缺乏大規模採購，艾姆克預期大豆價格會持續下降。

即使中國今年未按照往常購買美國大約四分之一的大豆產量，大豆價格仍比一年前略高。這是因為今年美國大豆產量稍減，而國內需求因生質柴油需求增加而保持強勁。

然而，農民今年面臨肥料、種子、設備和勞動力成本的飆升，這正在損害他們的利潤。美國大豆協會主席、肯塔基州農民拉格蘭（Caleb Ragland）表示，他擔心如果沒有中國的大量採購或政府援助，今年將有數千名農民可能面臨倒閉。

拉格蘭表示，他仍然樂觀地認為中國會履行採購承諾，但鑑於報告的銷售量如此之少，現在很難有信心，「我們不想假設他們不會買。但真正把大豆交出去、收到貨款、整個交易完成，那一天一定會非常美好。」

中國是世界上最大的大豆買家。去年，美國出口近245億美元的大豆，其中中國購買了超過125億美元。

但在川普實施關稅政策後，中國今年停止購買美國大豆，並繼續將更多採購轉向南美。世界銀行數據顯示，即使在貿易戰之前，巴西大豆佔中國進口總量已超過70％，美國大豆已降至21％。

拉格蘭表示，他與之交談的每家供應商都告訴他，他們將提高明年的價格，這將繼續給農民帶來壓力，「當我們為2026年制定預算時，我們仍然面臨巨大的損失，出現虧損的可能性仍然非常高。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

習近平承諾川普購買美國大豆只是虛晃一招？中國商務部回應

習近平又騙了川普？外媒披露：中國並未持續進口美國大豆

豆農笑了！美財長：中國本季買1200萬噸大豆、每年將採購2500萬噸