中國採購美國大豆據報陷停滯 中方稱堅持互利合作

（中央社台北13日電）中美剛達成貿易休戰協議不久，中國採購美國大豆的步伐據報已陷入停滯。中方今天回應稱堅持與各國貿易夥伴深化互利合作。

綜合路透社等外媒報導，業內交易商透露，自10月底完成本季首批集中採購後，中國買家尚未新增任何美國大豆訂單。這一停滯態勢引發市場對中美農產品貿易前景的擔憂。

對此，據香港01，中國商務部新聞發言人何亞東今天在例行記者會回應媒體表示，中國作為全球農產品貿易的重要參與者，將始終堅持開放合作的態度，與各國貿易夥伴深化互利合作，共同維護開放、穩定、可持續的全球貿易體系。

報導引述業內分析指出，中國近年積極推動大豆進口多元化，持續增加南美大豆採購以分散風險。市場觀察人士認為，由於中國已透過其他管道建立充足庫存，未來數月對美國大豆的進口量可能將維持低位。

據白宮披露的協議內容，中國承諾於今年底前採購1200萬噸大豆，並在往後3年每年進口2500萬噸。作為美國大豆最大消費國，中國是否將履行大規模採購承諾備受關注。

數據顯示，去年中美大豆貿易額逾120億美元，這項農產品貿易已成雙方談判重要籌碼。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141113