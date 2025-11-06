中國接棒APEC後祭一中 台灣恐將缺席深圳峰會並波及CPTPP加入

今年亞太經濟合作會議(APEC)剛剛在韓國慶州落幕，明年峰會將由中國接手，在廣東深圳舉行，但中國外交部卻在此時劍指台灣，聲稱在一個中國原則下作為地區經濟體參與APEC，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，是「中國台北」參與APEC的政治前提，為台灣明年是否能與會憑添變數。而學者就分析，如果中國真的硬幹，台灣不僅將可能重演前總統陳水扁時代「缺席」APEC的戲碼，甚至還可能會有連鎖效應，影響到台灣申請加入CPTPP。

中國接手APEC祭一中原則 劍指台灣



明年度的APEC峰會將由中國接手，移師深圳舉行，但就在此時，中國外交部卻透過媒體發出聲明，直指「中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一中原則』與相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題」，讓台灣明年是否能出席峰會平添變數，引發外界譁然。

若中國硬幹 台灣恐缺席明年APEC

雖然我外交部隨後強烈抗議並嚴正回應，強調我方已聯合理念相近會員國，促使中國致函各會員國，承諾依慣例保障所有會員平等尊嚴與會的權利，並確保所有赴中國出席APEC會議人員的人身安全，但南華大學亞太研究所教授孫國祥卻認為，如果中國真的硬幹，那真的有可能重演前總統陳水扁時期，「缺席」APEC的戲碼。

他說：『如果中共硬幹的話，最極端的情形就是，可能我們又會回到陳水扁總統時期，我們可能會派不出代表，就是派不出我們總統的代表去深圳參加啦，換言之，可能最嚴重的情況就是我們會被缺席，然後就是我剛剛講是被缺席，這是最嚴重的。』

台灣缺席APEC恐引發後遺症

回顧APEC領袖非正式會議，自1993年開始，至今已經已舉行33屆，而中國則主辦了2001年的上海峰會、2014年的北京峰會，以及將接手明年的深圳峰會。其中，2001年，台灣時任的陳水扁總統欲本人親自前往與會遭拒，最後就以缺席向中國表達抗議，因此學者認為，如果中國這次真的硬摃，台灣明年缺席APEC的可能性並不是沒有，但只怕會引發後遺症。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣說：『他如果強加一個中國或九二共識，那我們明年是不是就拒絕或不參加？可是一旦一次拒絕或不參加，那以後會不會都不能夠再參加APEC？所以我覺得這是明年政府最大的頭痛的地方，變成你給對方一個突破口啊，你明年沒參加，你後年中共說他有沒有參加都沒差，就不讓台灣參加啦，永遠都不用參加啦！』

台灣若缺席APEC峰會 恐衝擊台申請CPTPP

不僅如此，孫國祥還認為，如果這種缺席事件一再發生，未來還可能衝擊影響到我們申請加入CPTPP。

他說：『另外對我們而言，可能我們後續的參與，可能都會出現問題，因為我們要知道像是台灣在APEC，因為我們在APEC，所以我們參加CPTPP這種才有希望，但是假設我們連APEC都出現問題的話，它會有連鎖效應，也就是說，如果我們連APEC這麼鬆散的，臺灣跟中國的關係如果都是非常的敵對到這種地步的話，那其他國家對於支持台灣參加CPTPP，他當然會去另外思考，因為中國也提交了，他們當然不希望，又變成任何一個國際場合，看到兩岸在那邊吵來吵去。』

中國主辦APEC峰會拋一中原則有所本？

至於中國提出所謂的「中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守一中原則與相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題」的說法，是否有所本？

孫國祥則解釋，當年為了讓中國、香港及台灣同時加入APEC，確實在備忘錄中有提及一中的字眼，讓台灣能以奧會模式參與APEC，但如今時空背景大不相同，當年備忘錄的簽署，顯然並不能代表全台灣民意。更何況外交部也提到，在台灣與理念相近國家的共同要求下，中國去年曾以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議。而去年及今年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字，因此中國的做法明顯缺乏正當性。

中國藉APEC峰會打壓台灣 兩岸纏鬥持續至明年

對於中國不斷地施壓，孫國祥觀察，中國只不過是想藉由外部打壓，要台灣最終能接受九二共識。而他個人認為，中國其實還是希望台灣能參與APEC峰會，只是中國要台灣能低著頭參與，或是可以默認九二共識。但很明顯目前台灣政府是無法接受，因此兩岸在APEC上的博弈，恐怕將持續纏鬥到明年才見分曉。