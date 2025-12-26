中國控制赴日人數只准6成！矢板明夫狠酸：還在拍腦門治國

政治中心／張予柔報導



日本媒體近日披露，中國政府疑要求各地旅行社「控制」赴日旅遊人數，將要前往日本的中國人壓低至原本的60%。消息一出，引發輿論關注，對此，資深媒體人矢板明夫直言，真正令人感到悲哀的，並非日本可能承受的經濟衝擊，而是中國人民至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之中。





赴日人數被「控制到60%」！矢板明夫狠酸中國：活在「拍腦門治國」陰影

中國當局近期要求地方旅行社在辦理赴日旅遊與簽證申請時進行「人數控制」，目標是將赴日人數壓縮至原本的60%。（示意圖／美聯社提供）

根據日本媒體報導，中國當局近期要求地方旅行社在辦理赴日旅遊與簽證申請時進行「人數控制」，目標是將赴日人數壓縮至原本的60%。理由是與中國官方長期宣傳的「日本治安不好」、「對中國人不友善」等論述相互呼應。矢板明夫昨（25）日在臉書發文指出，在任何正常社會中，是否出國應該是個人的自由選擇，而非由國家設定比例加以限制。許多中國民眾赴日的原因包含旅遊、探親、就醫、經商或留學，這些都是日常不過的生活需求，卻因「領導不高興」，所以必須降到60%。





赴日人數被「控制到60%」！矢板明夫狠酸中國：活在「拍腦門治國」陰影

矢板明夫質疑「60%」這個數字像是政治情緒下的即興決定。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

矢板明夫進一步質疑，「60%」這個數字從何而來，完全看不出任何科學或專業依據，更像是政治情緒下的即興決定。他直言，這樣的作法，讓人聯想到中國建政初期的歷史。當年毛澤東在鎮壓反革命運動中提出，要「殺掉人口的千分之一」，也就是0.1%，理由很簡單——若未達到這個比例，反革命氣焰壓不下去，人民也感受不到政權的威力。這個「拍腦門」決定，最終成為各地執行的硬性標準，根據官方後來的統計，遭處決者超過百萬人，其中不乏冤假錯案。

赴日人數被「控制到60%」！矢板明夫狠酸中國：活在「拍腦門治國」陰影

矢板明夫感嘆，中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之下。（圖／翻攝自小紅書）

矢板明夫感嘆，今天的「赴日60%」與過去的案例並無不同，都是先有政治情緒，再用比例裁切現實。過去被裁掉的是人命與人生，如今被犧牲的，則是經濟、自由與常識。他直言，真正可悲的，不是日本少了多少觀光收入，而是中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之下。



