中國控境外間諜出動「諜龜諜魚」與無人潛航器 蒐集軍情繪製水下地圖

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中國國家安全部12日發布聲明稱，外國間諜正利用裝有感測器的海龜和海魚繪製中國海岸線的水下地圖，「境外間諜情報機關通過多種新型間諜設備，持續搜集竊取我海洋敏感性資料」。

諜龜諜魚海洋作戰 商船組織海上監控

中國國家安全部在微信公眾號發布一則名為〈深藍之下、暗流湧動〉的聲明，內容寫道：「在我國某海域發現的球形海洋監測浮標，係境外某海洋研究所投放，頂部裝有氣象傳感套件，底部拖著一條用於固定的錨鏈，掛載著高精度監聽感測器陣列，可以即時搜集周邊聲波資料和我國潛艇的聲紋信息。」

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國安部指出，境外勢力「在我國某海域發現有較大型活體海洋動物被掛上感測器，在特定區域游動，即時收集附近的水溫、鹽度、洋流等海洋環境敏感性資料，並通過衛星向境外傳輸」，即把海龜與海魚變成「諜龜諜魚」。

除此之外，境外某公司還利用「水面航行器」並「通過衛星系統即時接收指令並向境外傳送與軍事相關的海洋環境和艦船活動資訊等資料」，或是以「航海服務」為名在商船貨輪上安裝「新型船舶電子設備」，用以「整合氣象、導航等多來源資料，拼湊起覆蓋海域的海上監視網」。

浮標精測蒐集軍情 自然資源一覽無遺

國安部指稱，「境外間諜情報機關通過浮標等高精度感測器，長期搜集我國軍艦、潛艇相關資訊，並從中分析我海軍軍事活動規律，給我軍事安全帶來嚴重威脅」，已經「危害軍事安全」。而且「境外機構投放的無人潛航器長期潛伏在我國領海」，獲取各式情報以建立「水下地圖」，以掌握中國「近海防禦薄弱點」。

國安部補充，這些海上間諜活動「危害經濟安全」，因為「境外間諜情報機關通過技術竊密裝置，可探查出我國近海石油、天然氣礦藏的分佈資料，不僅會導致我國海洋資源秘密外泄，甚至可能引發資源開發權糾紛等問題，給我經濟安全帶來嚴重威脅」。

法新社報導，北京與西方各國政府長期以來互相指控對方從事間諜活動。去年北京曾警告政府人員須提防「美人計」陷阱，稱一名公務員遭外國特工以「迷人美色」引誘。美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的安全機構「五眼聯盟」（Five Eyes）本月則表示，中國間諜假冒網路求職招募人員，以蒐集敏感資訊。

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