中國控美國「星鏈」二度危險進逼太空站 還被分裂勢力、跨國電詐利用

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日中國在聯合國安理會阿里亞模式會議上抗議「某國」放任商業衛星肆意擴張，造成巨大的威脅，包含增加碰撞風險、加劇太空軍備競賽還侵犯了其他國家主權並破壞區域穩定。中國點名指控，美國SpaceX「星鏈」（Starlink）嚴重占用軌道頻率資源，兩度危險接近中國太空站，並稱星鏈已成為恐怖主義、分裂勢力和跨國電詐的工具，帶來監管和執法挑戰。

近日中國在聯合國安理會阿里亞模式會議上抗議「某國」放任商業衛星肆意擴張，造成巨大的威脅。（圖／Unsplash​​​​​​）

中國常駐聯合國代表團在12月29日發布低軌衛星相關聲明，文中指出，大型低軌衛星改善全球網路連結、縮小數位差距，但「某國」在缺乏有效監管下，放任商業太空活動迅速擴張，帶來莫大的安全挑戰。

中國聲明中直指三大挑戰，並以美國SpaceX「星鏈」為例。星鏈目前有超過1萬顆在軌衛星，嚴重占用軌道資源，增加太空船碰撞和太空碎片的問題，並指控星鏈衛星曾兩次過度靠近中國太空站，威脅中國太空人的安全。聲明中指控，近期1顆星鏈衛星解體產生100多塊碎片，對於缺乏軌道控制能力或足夠反應時間的發展中國家太空船，構成重大風險。

第二，中國認為「某國」利用衛星提供軍事偵察、戰場通訊等服務，甚至干預他國武裝衝突，是對《外太空條約》（Outer Space Treaty）的挑戰。第三，中國認為某些低軌衛星未經許可提供他國通訊服務，包含非洲、南亞與東南亞等地區，進而干涉他國內政，造成監管與執法疑慮。

中國聲明並譴責，星鏈衛星在非洲、南亞和東南亞等地，已淪為恐怖主義、分裂勢力和跨國電詐廣泛利用的工具，衍生出監管和執法難題。中國指出，國家對國內的外太空活動負有責任，應受到相關國際法規規範，監督其商業活動。

阿里亞模式是聯合國安理會非正式的會議，當安理會想聽取建議或傳遞訊息，會採用這種靈活的閉門會議，與各國政府或國際組織直接對話，成員可以選擇參加與否，且會議不會在《聯合國日刊》（Journal of the United Nations）上公布。此次會議由俄羅斯主辦。

