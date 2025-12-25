中國推卸破壞我國海纜罪行 海警船再度襲擾金門水域
中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船涉嫌拖斷台澎第3海纜，中國籍船長王玉亮判刑3年定讞後，中國國台辦昨（12/24）日指控，船長操控宏泰58號向中國走私冷凍食品，今（12/25）日3艘中國海警船採「一路縱隊」模式，自大膽南方水域航入金門禁止限制水域。
中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船涉嫌拖斷台澎第3海纜，中國籍船長王玉亮判刑3年定讞後，中國公安部門昨日（12/24）指控，台灣簡姓與陳姓民眾操控宏泰58號等多艘船隻，長期向大陸走私冷凍食品，對兩人懸賞追捕。
海巡署指出，當時貨輪船長及船員計8人，全部為中國籍，以多哥籍權宜船掩護，刻意關閉AIS規避檢查，破壞我國海底電纜，嚴重干擾我國民生經濟、公共資訊流通等運作，經司法機關依法調查相關事證、釐清犯罪事實後，判決有罪確定。
海巡署譴責，中國發布懸賞通告等政治操弄，企圖混淆是非、轉移焦點，製造及升高兩岸對立。而今日強烈冷氣團過境，金門海域風浪極差，中國海警甚至無視航行安全，編隊突襲金門禁止限制水域。
海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區於下午2時30分，偵獲中國海警船於大膽西方禁止限制水域外有編隊情事，中國海警「14605」、「14606」及「14609」等3艘船於下午3時採「一路縱隊」模式，自大膽南方水域航入金門禁止限制水域。
海巡署預置之3艘巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域航行安全，要求立即轉向。在海巡全力應對下，中國海警船編隊最終於下午4時12分航出金門限制水域。
海巡署強力譴責，中國海警在海象極差的狀況下還執意編隊侵擾，是不專業、不理性之行為，罔顧航行安全，造成過往船舶極大航行風險。
海巡署同時也表示，守護我禁止限制水域，維護國家主權，是海巡責任與使命，不論天候海象或任何情勢變遷，海巡單位均全天候保持高強度監控及應對能量，並秉持堅定的執法立場，捍衛國家主權、確保國家安全。
